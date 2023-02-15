Весна вже в лютому: народний синоптик здивував прогнозом на березень

Наприкінці лютого - в березні до України прийде тепло. Погода в Україні має порадувати. Синоптики очікують -3...+3 вночі та до +4...+9 вдень.

Про це розповів народний синоптик, блогер Станіслав Щедрін.

За словами Щедріна, в Україні буде тепло, але волого.

Березень розпочнеться з потепління. Температура коливатиметься в межах +9...+11.

Якою буде погода на заході наприкінці лютого

На заході країни повітря прогріється до +10...+13. Опадів буде небагато, а сонця побільшає.

"Така погода в Україні протримається і другу декаду місяця. В кінці березня побільшає хмар, але ще дужче потепліє. На заході та півдні можуть бути періоди, коли температура сягатиме +14....+18 градусів", - сказав синоптик.

Чи варто очікувати похолодання

На початку квітня в Україні буде прохолодніше. Зокрема, в Карпатах можливий сніг, а на решті території України - перші весняні зливи та грози.

Водночас вже від другої декади місяця по всій країні почнеться тенденція до майже літньої погоди.

"Температура все частіше буде на рівні +15...+20 градусів. Періодично будуть зливи, подекуди з грозами. Також до кінця квітня буде вітряно", - сказав Щедрін.

Додамо, що до 19 лютого в Україні температура повітря коливатиметься. На українців чекають дощ та мокрий сніг через потужний і малорухомий антициклон, що панує над Південною та Центральною Європою.

Читайте також: