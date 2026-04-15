Україну скують нові заморозки: синоптик назвав точну дату ще однієї хвилі похолодання

Весняна погода в Україні відзначається різкими температурними коливаннями — аномальне тепло змінюється вторгненнями арктичного повітря.

Погода в Україні після коротких періодів потепління знову змінюється: до країни надходять холодні арктичні повітряні маси, що спричиняє різкі температурні коливання та нічні заморозки.

Синоптики попереджають, що період нічних заморозків може затягнутися аж до кінця травня, тож аграріям і садівникам радять бути особливо уважними.

Про це розповів синоптик і начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань в інтерв’ю «Телеграф».

Погода навесні 2026 — ключові акценти

За його словами, останній тиждень в Україні переважала холодна, волога та нестійка погода. Подекуди фіксувалися заморозки та малоефективні опади, що уповільнили розвиток рослин.

Зокрема, в ніч на 13 квітня арктичне повітря дісталося південних регіонів. На Одещині метеостанція Сарата зафіксувала -2,2° морозу, а на Миколаївщині у Первомайську -2,3°. На Черкащині вперше цієї весни спостерігалися заморозки у повітрі інтенсивністю 1–3°, що класифікується як небезпечне метеорологічне явище.

«Заморозки такої інтенсивності були небезпечні для абрикосів, аличі, подекуди й персиків, які зацвіли першими. Водночас холодна й волога погода заважає нормальному запиленню та сприяє розвитку грибкових хвороб у кісточкових плодових культур, насамперед — моніліозу, який останніми роками поширюється дедалі більше», — пояснює фахівець.

За словами синоптика, заморозконебезпечний період в Україні традиційно триває до кінця травня. Статистика показує, що у другій половині квітня заморозки трапляються в середньому раз на 2–5 років, а на початку травня — приблизно раз на 10 років. Найсильніші похолодання фіксувалися у 2009 році, коли температура опускалася до -6°.

Найпізніші заморозки на Черкащині спостерігалися 10–11 травня 2017 року. Тоді від негоди суттєво постраждали посіви кукурудзи та садові насадження в центральних областях.

Коли очікувати нову хвилю похолодання в Україні

Щодо найближчого прогнозу, зараз над регіоном домінує північний антициклон «Quirin», що сприяє стабілізації погоди.

«У період 14–16 квітня прогнозуємо більше сонця, яке активніше прогріватиме ще холодне повітря до +13–18°. Водночас вночі та вранці загроза заморозків інтенсивністю 0–3° залишається. Середньодобова температура поступово підвищиться і ввійде в кліматичну норму», — зазначив Постригань.

Із 17 квітня прогнозується зміна синоптичної ситуації — посилиться вплив циклонів із південного заходу. Очікуються опади та зниження денної температури до +10…+15°.

Синоптик також зазначає, що нинішні погодні умови впливають на аграрний сектор. Після сухого березня весняні опади допомогли поповнити запаси вологи в ґрунті, що сприяє посівній кампанії.

Наразі сприятливими залишаються умови для сівби технічних культур — соняшнику та цукрових буряків, а також для посадки картоплі. Водночас із висадкою розсади фахівці радять не поспішати через збереження ризику пізніх заморозків.

«Весна 2026 року — контрастна та мінлива. В атмосфері переважають меридіональні процеси, тому періоди аномального тепла швидко змінюються на вторгнення арктичного холоду. Тепло не затримується надовго — погода тримає у постійній зміні настроїв», — завершив синоптик.

Як зазначалося раніше, Київ після заморозків може знову зіткнутися з погіршенням погоди. Синоптики прогнозують нестійкі умови з коливаннями температури, хмарністю та періодичними дощами. Вдень очікується відносно комфортне весняне тепло, однак уночі можливі похолодання. Така мінливість є типовою для квітня, відтак мешканцям столиці радять стежити за оновленнями прогнозів, адже погода може швидко змінюватися.

