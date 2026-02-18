Весняні канікули 2026: у яких містах України школярі відпочиватимуть найдовше

Діти / © ТСН

Весняні шкільні канікули у 2026 році заплановані наприкінці березня, і тривалість відпочинку у різних містах України відрізнятиметься.

Про це йдеться у постанові уряду.

Хоча точні дати визначає кожна школа самостійно, уряд встановив мінімальну кількість днів відпочинку — не менше ніж 30 календарних днів упродовж навчального року.

За словами очільника Києва, у 2026 році весняні канікули були продовжені за рахунок перенесення частини відпочинку з літніх канікул, однак офіційного рішення стосовно точних дат у столичних школах ще не оголосили.

Дати канікул у великих містах України

Київ: точні дати весняних канікул ще уточнюються, очікується, що вони будуть узгоджені найближчим часом.

Одеса: канікули заплановані з 23 по 29 березня; у січні безпекова ситуація дозволяла продовжувати очне навчання, тому весняний відпочинок не скасують.

Миколаїв: відпочинок школярів відбудеться з 30 березня по 5 квітня.

Харків: канікули триватимуть з 21 по 29 березня.

Дніпро: шкільні канікули заплановані з 21 по 29 березня; у січні керівники шкіл самостійно вирішували питання щодо продовження зимових канікул.

Львів: весняні канікули розпочнуться 23 березня і завершаться 29 березня; у січні навчання у школах тривало у звичайному режимі.

Суми, Черкаси, Рівне, Полтава, Вінниця, Запоріжжя: школярі відпочиватимуть з 21 по 29 березня.

Ужгород: канікули відбудуться з 9 по 15 березня.

Чернівці: частина шкіл відпочиватиме з 30 березня по 5 квітня, інші — з 23 по 27 березня.

Організація навчального процесу та тривалість канікул

Педагогічна рада кожного навчального закладу має право самостійно встановлювати структуру навчального року та тривалість канікул, дотримуючись вимог уряду щодо мінімальної кількості днів відпочинку. Це дозволяє враховувати місцеві особливості, безпечність і готовність шкіл до навчання після свят.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що через складну ситуацію в енергетиці, яка виникла через обстріли з боку Росії та аномально холодну погоду, уряд прийняв нові рішення щодо організації навчального процесу.