Весняний наступ РФ захлинувся: в якому становищі перебуває українська оборона

Українська оборона наразі перебуває у найбезпечнішому стані за майже рік / © Associated Press

Реклама

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами заявив, що ситуація на фронті зараз є найкращою, а Сили оборони перебувають у найсильнішому становищі за майже рік. Попри спроби Росії організувати потужний весняний наступ, українська оборона залишається максимально надійною.

Про це пише The Telegraph.

Президент послався на секретні дані британської розвідки і сказав, що ситуація вздовж 1000-кілометрової лінії зіткнення залишається вкрай складною через безперервні штурми ворога. Проте загалом українські військові міцно тримають позиції.

Реклама

Крах весняного наступу РФ

Аналітики зазначають, що очікуваний наступ Росії на міста-фортеці на Донбасі фактично захлинувся завдяки влучним українським ударам. ЗСУ суттєво активізували атаки дронами, що перерізало логістику ворога.

Через постійні удари безпілотників окупанти не можуть достатньо швидко перекидати підкріплення та техніку для підтримки своїх наступальних операцій.

Ба більше, українські контратаки дозволили повернути стратегічно важливі території. За даними звітів, від кінця січня до середини березня Сили оборони відбили близько 400 квадратних кілометрів поблизу Олександрівки та Гуляйполя, що є найзначнішим просуванням від 2023 року.

Ракетний терор та дипломатія

За відсутності успіхів на полі бою Кремль змінює повітряну тактику. Окупанти все частіше завдають масованих ударів удень, щоб збільшити страждання цивільного населення, і цілять не лише по енергетичній інфраструктурі.

Реклама

Напередодні Великодня, який цьогоріч припадає на 12 квітня, українська сторона через посадовців США запропонувала РФ тимчасове припинення вогню. Проте Москва проігнорувала ініціативу та продовжує вимагати повного виведення українських військ із Донбасу.

Водночас Україна продовжує посилювати міжнародну підтримку. Київ використовує свій унікальний досвід боротьби з ворожими дронами та зміцнює зв’язки з країнами Близького Сходу, зокрема підписавши оборонні угоди з Катаром та Саудівською Аравією.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що втрати армії РФ у війні наразі перевищують темпи мобілізації. Рубіо також наголосив на високій інтенсивності бойових дій.