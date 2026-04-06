Весняний наступ РФ зірвано: генерал розкрив нову ціль Путіна

Війна / © Associated Press

Реклама

Росія все ще намагається захопити нові території, щоб створити «буферні зони» біля кордону та просунутися на Донбасі й Запорізькій області. Проте ЗСУ стримують ворога, а подекуди навіть самі йдуть у контрнаступ.

Про це повідомив генерал армії та екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж для «24 Каналу».

Пріоритетні напрямки наступу РФ

За словами експерта, цілі загарбників на фронті залишаються незмінними. Під час весняно-літньої кампанії основні зусилля росіян будуть спрямовані на формування так званих «буферних зон» у Харківській та Сумській областях.

Реклама

Окрім прикордоння, росіяни мають на меті розвиток наступу в напрямку Слов’янська на Донеччині. Ще одним стратегічно важливим вектором для ворожих сил залишається Гуляйпільський напрямок у Запорізькій області.

Микола Маломуж підкреслив, що наразі Росія не володіє достатньою кількістю сил та засобів для повноцінної реалізації своїх намірів. Українські військові не лише тримають оборону, а й активно знищують потенціал противника ще до його виходу на безпосередні позиції.

«Сили оборони б’ють по резервах ворога; по пускових майданчиках для запуску дронів; по живій силі противника, яка лише підходить до фронту. Це дозволить нейтралізувати наступальну кампанію росіян», — сказав Маломуж.

Генерал зазначив, що завдяки точковим ударам по логістиці та скупченнях живої сили наступ росіян вдалося збити на більшості напрямків.

Реклама

