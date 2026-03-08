Весняний наступ Росії: Зеленський назвав цілі ворога

Війна Росії проти України / © ТСН

Реклама

Запланований Росією весняний наступ націлений на повне захоплення Донецької та Луганської областей. Тобто мета держави-агресорки не змінилася.

На цьому наголосив президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві у неділю, 8 березня.

«Щодо весняного наступу [Росії], головні цілі — це схід нашої держави, саме захоплення Донецької і Луганської області. У принципі, їхні плани не змінились», — сказав він.

Реклама

Український президент зазначив, що виконати поставлене Кремлем завдання із повної окупації Донбасу російським військам не вдається через брак сил і засобів, які вони зараз мають на фронті, та через успішну протидію Сил оборони.

Зеленський додав, що ще одним напрямком для наступу російське військово-політичне керівництво була Запорізька область, але натомість окупанти тут втратили раніше здобуті території.

Президент відзначив успішні дії Сил оборони Україні на півдні.

«Вони на півдні нашої держави за останні півтора місяця провели ряд важливих дій щодо оборони і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоби зірвати план Російської Федерації. Ми вважаємо, що достатньо успішно. Відновили контроль над десь близько 400-435 км на сьогодні», — наголосив він.

Реклама

Зеленський додав, що станом на весну цього року українські воїни перебувають «у більшому позитиві», ніж це було в кінці 2025-го року.

«Моральний стан покращився. Це радує», — наголосив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські бійці на фронті не відчувають наближення перемир’я у війні, яку розв’язала Росія. На лінії зіткнення тривають жорстокі бої, а від початку війни значно збільшилася кількість поранених українських воїнів.