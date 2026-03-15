Весняний сезон іспитів на водіння мототранспорту: як скласти практику у МВС

Мотоцикл / © pixabay.com

Реклама

З настанням весни у сервісних центрах МВС традиційно зростає кількість охочих скласти практичний іспит на право керування мототранспортом. Йдеться про категорії А та А1, що дають право керувати мотоциклами та іншими мототранспортними засобами.

Про це повідомляє МВС.

Практичний іспит проводиться виключно на спеціальному майданчику, де кандидат демонструє базові навички керування: балансування, маневрування, контроль швидкості та гальмування. Всі вправи виконуються відповідно до правил підготовки водіїв та порядку приймання іспитів. Після успішного складання теоретичного та практичного іспиту видається підтвердження права на керування транспортним засобом згідно з Постановою Кабміну № 340.

Реклама

Як здати іспит

Відомо, що іспит можна складати як на мототранспорті сервісного центру, якщо він доступний, так і на навчальному мотоциклі, наданому автошколою. Головна умова — транспортний засіб має бути справним і відповідати технічним вимогам.

Запис на іспит здійснюється через систему Е-запис на сайті Головного сервісного центру МВС, застосунок або термінал у центрі. Примітно, що електронний запис дозволяє обрати зручну дату та час візиту.

Фахівці сервісних центрів МВС радять кандидатам у водії перед практичним іспитом:

обрати зручне захисне екіпірування (шолом, рукавички, відповідне взуття);

зберігати спокій і уважно слухати інструкції екзаменатора;

заздалегідь ознайомитися зі схемою вправ, які виконуються під час іспиту.

«Впевненість, уважність і практика допоможуть успішно скласти іспит та безпечно розпочати керування мототранспортом», — йдеться у матеріалі.

Реклама

Раніше ми писали, що Міністерство цифрової трансформації планує дозволити складати теоретичний іспит на водійські права онлайн, не виходячи з дому. Це має стати частиною цифровізації послуг і значно спростити процедуру для кандидатів у водії. Такий крок може зменшити черги та бюрократію у процесі отримання водійських прав. Нововведення очікується вже 2026 року.