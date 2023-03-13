Весняні канікули 2023 року: коли українські школярі зможуть відпочити

В Україні весняні канікули 2023 року плануються на кінець березня-початок квітня. Коли саме будуть відпочивати школярі — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Українські школярі вже з нетерпінням чекають на весняні канікули 2023 року. Кожна школа може самостійно вирішувати, коли саме учні йтимуть на відпочинок. Тут все залежить від епідеміологічної ситуації в країні, погодніх умов, безпеки в регіоні тощо. Однак Міністерство освіти України надає загальні рекомендації для всіх шкіл, коли розпочинати і закінчувати весняні канікули.

Коли весняні канікули 2023 року в Україні

В Міносвіти рекомендують школам проводити весняні канікули 2023 року від 27 березня до 2 квітня.

Таким чином, тривалість відпочинку складе дев'ять днів з урахуванням двох вихідних перед початком канікул.

Для шкіл, ліцеїв та коледжів з тримісною системою з моделями рекомендують провести весняні канікули від 3 до 9 квітня 2023 року.

Однак рекомендованих дат будуть дотримуватися не всі школи. Наприклад, відомо, що в Луцьку школи вийдуть на весняні канікули від 20 до 27 березня 2023 року, в Черкасах школярі відпочиватимуть від 3 до 9 квітня 2023 року, а в Кременчуці (Полтавська область) відпочинок триватиме від 20 до 26 березня.

Також деякі школи вирішили взагалі не вводити 2023 року весняні канікули, оскільки їхні учні відпочивали на тиждень довше взимку. Наприклад, про такі випадки відомо у Чернівецькій та Черкаській областях.

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