Весняні канікули 2025: коли школярі відпочиватимуть у різних регіонах України

Школи мають право коригувати графік канікул залежно від ситуації в регіоні.

Весняні канікули традиційно відбуваються наприкінці березня. Міністерство освіти і науки рекомендує навчальним закладам організувати відпочинок з 24 по 30 березня, проте школи мають автономію у визначенні дат, які можуть змінюватися через безпекову ситуацію, рівень захворюваності та опалювальний сезон.

Про це повідомляють журналісти "УП.Життя".

Київ – канікули триватимуть з 25 по 31 березня.

Тернопіль – більшість шкіл відпочиватиме з 22 по 30 березня.

Житомир – орієнтовно останні десять днів березня, проте терміни можуть змінитися залежно від ситуації.

Кропивницький – основна частина шкіл піде на канікули з 24 по 30 березня, але 13 закладів не матимуть весняного відпочинку через довгі зимові канікули.

Суми – більшість шкіл відпочиватиме з 31 березня по 6 квітня.

Миколаїв – планові канікули з 24 по 30 березня, можливі зміни через безпекову ситуацію.

Івано-Франківськ – рекомендовані дати з 24 по 30 березня, але в окремих школах можливі відхилення.

Одеса – весняний відпочинок триватиме з 24 по 30 березня.

Луцьк – канікули розпочнуться 23 березня і триватимуть до 30-го.

Львів – більшість шкіл відпочиватиме з 24 по 28 березня, деякі обрали 18-21 березня.

Дніпро – весняні канікули заплановані з 31 березня по 6 квітня.

Харків – рекомендовані дати з 24 по 30 березня, можливі зміни в окремих школах.

Рівне – школярі відпочиватимуть з 22 по 30 березня, канікули триватимуть 9 днів.

Чернівці – попередньо визначені дати з 24 по 30 березня.

Черкаси – у 2025 році весняних канікул не буде через тривалі зимові канікули, що становили 30 днів.

Полтава – орієнтовні дати з 22 по 30 березня, загалом 9 днів відпочинку.

Ужгород – більшості шкіл рекомендовано провести канікули з 24 по 30 березня, проте окремі заклади можуть змінити дати через навчальне навантаження та особливості освітньої програми.

Школи мають право коригувати графік канікул залежно від ситуації в регіоні.

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