Весняні канікули 2025: коли школярі відпочиватимуть у різних регіонах України

Школи мають право коригувати графік канікул залежно від ситуації в регіоні.
Весняні канікули традиційно відбуваються наприкінці березня. Міністерство освіти і науки рекомендує навчальним закладам організувати відпочинок з 24 по 30 березня, проте школи мають автономію у визначенні дат, які можуть змінюватися через безпекову ситуацію, рівень захворюваності та опалювальний сезон.
Про це повідомляють журналісти "УП.Життя".
Київ – канікули триватимуть з 25 по 31 березня.
Тернопіль – більшість шкіл відпочиватиме з 22 по 30 березня.
Житомир – орієнтовно останні десять днів березня, проте терміни можуть змінитися залежно від ситуації.
Кропивницький – основна частина шкіл піде на канікули з 24 по 30 березня, але 13 закладів не матимуть весняного відпочинку через довгі зимові канікули.
Суми – більшість шкіл відпочиватиме з 31 березня по 6 квітня.
Миколаїв – планові канікули з 24 по 30 березня, можливі зміни через безпекову ситуацію.
Івано-Франківськ – рекомендовані дати з 24 по 30 березня, але в окремих школах можливі відхилення.
Одеса – весняний відпочинок триватиме з 24 по 30 березня.
Луцьк – канікули розпочнуться 23 березня і триватимуть до 30-го.
Львів – більшість шкіл відпочиватиме з 24 по 28 березня, деякі обрали 18-21 березня.
Дніпро – весняні канікули заплановані з 31 березня по 6 квітня.
Харків – рекомендовані дати з 24 по 30 березня, можливі зміни в окремих школах.
Рівне – школярі відпочиватимуть з 22 по 30 березня, канікули триватимуть 9 днів.
Чернівці – попередньо визначені дати з 24 по 30 березня.
Черкаси – у 2025 році весняних канікул не буде через тривалі зимові канікули, що становили 30 днів.
Полтава – орієнтовні дати з 22 по 30 березня, загалом 9 днів відпочинку.
Ужгород – більшості шкіл рекомендовано провести канікули з 24 по 30 березня, проте окремі заклади можуть змінити дати через навчальне навантаження та особливості освітньої програми.
Школи мають право коригувати графік канікул залежно від ситуації в регіоні.
Раніше повідомлялось, що в Україні скасували нагородження випускників 11 класів золотими та срібними медалями за особливі досягнення в навчанні.
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