Весняний призов 2023 року: які два нові фактори можуть від 1 квітня змінити перебіг мобілізації

Воєнний стан і загальна мобілізація тривають в Україні від початку повномасштабного вторгнення. Від 1 квітня 2023 року для військовозобов'язаних дещо зміниться. Кого тепер будуть призивати до лав ЗСУ — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні були подовжені до 20 травня 2023 року законами № 8419 та № 8420. Якою буде мобілізація навесні?

Базові умови залишаються незмінними:

чоловіки віком від 18 до 60 років є військовозобов'язаними і можуть бути мобілізованими, якщо у них немає відстрочки за законом;

повістки можуть видавати будь-де, адже законодавством не закріплено певних місць.

Посилення призову в квітні 2023 року: чи чекати на це

В уряді вже неодноразово наголошували на тому, що в Україні загальна мобілізація йде за планом, тому жодних хвиль не буде.

Варто, однак, зазначити, що плани, за якими йде мобілізація, узгоджуються вищим військово-політичне керівництвом і вони можуть бути секретними. Тобто їх не будуть доводити до відома громадян.

Розміщення ядерної зброї в Білорусі і хід мобілізації

24 березня 2023 року президент РФ Володимир Путін заявив про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю. В Україні відразу почала ширитися інформація, що це призведе до посилення мобілізації.

Зокрема, не так давно очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що слід очікувати посилення мобілізаційних заходів через потенційну ядерну загрозу з боку Білорусі. Однак, його слова спростував член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Федір Веніславський.

Чи може вплинути на загальну мобілізацію контрнаступ

Водночас, як припустив Веніславський, під час контрнаступу можуть знадобитися нові сили, засоби і мобілізаційний ресурс. Як заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю для ERR, контрнаступ планують на кінець квітня-початок травня відразу на кількох напрямках. Тому цілком логічно можна припустити, що можуть бути посилені мобілізаційні заходи.

Кого можуть мобілізувати: ще раз про сім категорій осіб

Загальна мобілізація передбачає, що військовозобов'язаними є всі чоловіки віком від 18 до 60 років. І ось сім категорій осіб, яких можуть відправляти на фронт:

чоловіки без досвіду служби віком від 18 до 60 років;

призовники, які вже пройшли військову службу;

резервісти і військовозобов'язані, які мають військовий досвід;

зняті чи виключені з військового обліку особи, якщо вони придатні до служби за рішенням військово-лікарської комісії і не мають відстрочення;

чоловіки віком від 18 до 27 років, які йдуть служити за контрактом добровільно;

обмежено придатні у воєнний час та непридатні у мирний час;

особи з інвалідністю, які добровільно вступають до ЗСУ.

Як раніше пояснив начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горба, насамперед відбирається особовий склад, який вже має якийсь військовий досвід. Такі військовослужбовці можуть відразу відправлятися до бойових військових частин.