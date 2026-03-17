Ветеран із інвалідністю заявив про побиття працівниками ТЦК у Дніпрі: деталі

Військові ТЦК / © Цензор.нет

У Дніпрі ветеран війни з інвалідністю Андрій заявив про побиття та незаконне затримання з боку осіб, яких він пов’язує з територіальним центром комплектування (ТЦК).

Про інцидент він розповів журналістам «Суспільного».

За словами чоловіка, подія сталася 27 січня, коли він прогулювався неподалік дому. До нього під’їхали автомобілі, з яких вийшли кілька чоловіків у формі та балаклавах.

«Вони мене оточили, почали хапати за руки. Я запитав, що вони роблять. У відповідь почув лише: “Так, коротше”, і відчув удар по голові», — розповів ветеран.

Висновок судово-медичної експертизи. / © Суспільне

За його словами, його силоміць заштовхали до мікроавтобуса, де продовжили бити. Коли він спробував знімати на телефон, пристрій вибили з рук. Чоловік зазначає, що знепритомнів.

Після того, як він прийшов до тями, його, за його словами, викинули з автомобіля неподалік одного з ТЦК. Ветеран припускає, що після перевірки даних з’ясувалося, що він не підлягає мобілізації.

Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забої. Чоловік провів у лікарні тиждень.

Відзнаки “За оборону України”. / © Суспільне

«Я два роки служив, був поранений, переніс інфаркт — і це така “подяка”. Це не ТЦК, це бандити», — заявив він.

Андрій повідомив, що після інциденту вирішив виїхати до родини за кордон і наразі не планує повертатися.

Реакція поліції та ТЦК

Після звернення журналістів правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження. Розслідування триває.

У поліції зазначили, що проводяться необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин.

В обласному ТЦК повідомили, що інформацію перевіряють:

«У разі підтвердження порушень до причетних осіб будуть застосовані передбачені законом заходи», — заявили у відомстві.

Також перевірку інциденту розпочав Офіс уповноваженого з прав людини.

Що кажуть юристи

Адвокат Андрій Верба зазначає, що підстави для відкриття кримінального провадження були ще одразу після події. За його словами, кваліфікація справи може бути змінена залежно від зібраних доказів.

Він також додав, що потерпілий може бути допитаний дистанційно або в межах міжнародної правової допомоги.

