Ветерана судять після протестів на Теремках: що відомо про справу Дмитришина

У Києві судять ветерана за протести проти вирубки дерев / © Суспільне

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Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану війни та громадському діячу Любомиру Дмитришину, який брав участь у протестах проти вирубування зелених насаджень на Теремках. Йому призначили нічний домашній арешт — з 00:00 до 05:00. Крім того, він зобов’язаний постійно перебувати в Києві та інформувати правоохоронців про зміну свого місцеперебування.

Про це повідомляють журналісти «Суспільного» із зали суду.

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Ветеранові, який протестував проти вирубки дерев на Теремках, обрали запобіжний захід

Представник обвинувачення наполягав на цілодобовому обмеженні свободи пересування. Суддя задовольнив вимогу частково. Адвокати клопотали про повну відмову в застосуванні запобіжного заходу. Адвокат Масі Найєм просив віддати ветерана йому на поруки, але суд це прохання відхилив.

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Сторона захисту збирається оскаржувати ухвалене рішення.

Після завершення слухання Любомир Дмитришин заявив, що з рішенням суду не погоджується. Він назвав рішення непропорційним, а підозру — надуманою. За його словами, на Теремки він приїхав заради підтримки місцевих мешканців, адже там живуть його родичі.

«Я закликав зупинити будівельні роботи на Теремках та провести належну комунікацію з громадою», — сказав Дмитришин.

Активіст також припустив наявність у справі «ознак політичного переслідування». Він зауважив, що через вилучення силовиками всіх засобів зв’язку він поки не може прокоментувати відео, оприлюднене поліцією.

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Дмитришин має статус ветерана бойових дій. Він проходив службу на Лиманському напрямку, де дістав поранення, після чого був комісований та звільнений із лав Збройних сил України.

На підтримку ветерана прийшла активістка Наталія. Вона повідомила, що зараз ініціативна група веде перемовини з представниками КМДА щодо можливого підписання меморандуму між міською владою та громадою.

«Меморандум, що вони будуть прокладати тепломережу по другій частині парку з мінімальною вирізкою дерев та відновленням першої частини парку», — деталізувала жінка.

Напередодні правоохоронці відкрили кримінальне провадження та інкримінували Дмитришину ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, поєднане з опором представникові влади. За версією слідчих, він організовував і координував дії мітингарів проти знищення зеленої зони, що призвело до конфлікту з поліцією. Санкція цієї частини статті передбачає покарання до п’яти років позбавлення волі.

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Захисники ветерана наголошували на чисельних процесуальних порушеннях під час його затримання та проведення обшуків.

Публічні діячі та блогери вже коментують ситуацію та називають засудження ветерана замовним з боку КМДА та особисто міського голови Києва Віталія Кличка. Зокрема, таку думку висловили волонтер Сергій Стерненко та блогер Ігор Лаченков.

Як КМДА будує теплотрасу зі скандалами та побиттям людей

Зведення резервної тепломережі має відбутися задля забезпечення стабільного опалення житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2 на випадок аварійної зупинки ТЕЦ-5. У КМДА зазначали, що лінія має обслуговувати 183 житлові будинки, 18 закладів освіти та три лікарні.

Спершу у КМДА вирішили зрубати 662 дерева із можливістю пересадження лише 56. Через обурення киян та мітинги міська влада тимчасово поставила роботи на паузу. Проте вже 11 вересня посадовці КМДА представили скоригований план, за яким пропонувалося зберегти 160 дерев, вирубити близько 10 екземплярів та кронувати ще частину.

Жителі Теремків продовжують виступати проти прокладання комунікацій через паркову зону й вимагають документів із технічним обґрунтуванням саме такого маршруту. Керівництво міської адміністрації поки не йде назустріч киянам та наполягає на тому, що будівництво необхідне.

Після скандального побиття людей на мітингу у Київраді ініціювали розпуск Муніципальної охорони на час війни та призначили службову перевірку.

Ветерана затримали після сутичок на Теремках

Нагадаємо, у Києві затримали ветерана Любомира Дмитришина, якого поліція вважає організатором сутичок, що сталися 27 вересня під час протестів проти будівництва теплотраси на Теремках. Тоді одна з учасниць акції повідомила, що його силоміць вивезли у невідомому напрямку, а під час самих подій травму дістала одна з протестувальниць.

Причиною акцій стало відновлення 21 вересня робіт із прокладання резервної тепломережі. Хоча «Київтеплоенерго» та КМДА після серпневих вимог громадян скоригували проєкт, зберігши близько 160 дерев замість першопочаткового видалення понад 600, місцеві мешканці все одно вийшли на протест.

Захисники ветерана з юридичної компанії Miller заявили про можливе перевищення влади правоохоронцями. За даними адвокатів, під час обшуку та затримання до Дмитришина безпідставно застосували фізичну силу, не пояснивши причин і не надавши документів про повноваження, а в ухвалі суду містилися помилки в адресі та прізвищі. Також зафіксовано відсутність безперервної відеофіксації, роз’яснення прав вже після обшуку та вилучення телефону й ноутбука дружини ветерана, яка не брала участі в акціях.

Адвокати вже звернулися до суду для перевірки законності затримання та планують ініціювати кримінальне провадження щодо дій поліції. Сестра затриманого, Ярослава, підтвердила, що її брат не чинив опору, і повідомила, що він перебуває в СІЗО без можливості зв’язку з родиною.

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