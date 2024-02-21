Ветеран війни просив гроші на ліки у переходах: українці завдяки TSN.UA зібрали йому 1,5 мільйона гривень

Українці за тиждень назбирали 1,5 мільйона гривень для ветерана війни, колишнього військовослужбовця 205-го батальйону Територіальної оборони України Віталія Лашевича з позивним "Грейдер".

Його історію розповів сайт TSN.ua та оголосив збір коштів.

Він пройшов бої за Київщину, пекло Соледара і Бахмута, був поранений на війні, а тепер був змушений стояти в переході з простягнутою рукою - просити гроші на ліки та виживання.

Віталію Лашевичу - 61. Він - колишній військовий 205-го батальйону Тероборони України. Попри поважний вік, із честю і гідністю пішов захищати Україну від першого дня вторгнення Росії. Звільняв Київщину, пройшов запеклі бої за Сєвєродонецьк, Соледар та Бахмут. Потім був мінометником в ще одній гарячій точці – Лимані, де отримав поранення рук.

Та із пекла війни військовий потрапив у бюрократичне. ВЛК не просто списала його за віком та станом здоров’я, а й вказала, що "захворювання" повʼязані з "проходженням військової служби", а не отримані під час "захисту Батьківщини". Тож уже два місяці людина, яка ризикуючи життям захищала нас усіх, оббиває пороги, щоб відстояти свої права.

У Віталія багато державних нагород за участь у захисті Батьківщини, але зараз він відчуває себе "непотрібним". І хотів би працювати, але після поранення не може підняти руки навіть до плечей, має проблеми із хребтом та пухлину в голові. Тому щодня змушений спускатись у перехід і просити милостиню, бо грошей не вистачало навіть, щоб оплатити комуналку.

Ексклюзивне інтерв'ю журналістки TSN.UA Аліни Туришин із Віталієм Лашевичем дивіться за посиланням.

Сайт TSN.ua вдячний усім українцям, які долучилися до збору півтора мільйона гривень для Віталія Лашевича. Пам’ятаймо ціну свободи! Поважаймо і підтримуймо тих, завдяки кому Україна і досі існує!

Нагадаємо, що у розпал війни бригадний генерал із Сил ТРО "кружляв" коханку і жирував на курорті.

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