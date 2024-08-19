Ветерана війни без однієї ноги списали зі служби через "вагітність"

Ветеран 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр розповів про абсурдну ситуацію, з якою він зіткнувся під час проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Боєць 24-го батальйону "Айдар" Станіслав Дехтяр розповів, як під час проходження ВЛК лікар-хірург "визнав" його вагітним.

Про це Станіслав Дехтяр розповів у інтерв'ю Online.UA.

За його словами, фахівці ВЛК і МСЕК виявляють найбільшу неповагу до ветеранів російсько-української війни. Щоб отримати висновок від лікарів, за ними потрібно буквально бігати, незважаючи на інвалідність.

"Найбільша неповага до ветеранів російсько-української війни саме від лікарів ВЛК та МСЕК. Ти повинен ходити за цими людьми, буквально бігати, щоб тобі написав кожен свій висновок", - зауважив військовий.

Так, фахівці з військово-лікарської комісії списали бійця з військової служби за досить незвичайною статтею. Боєць з позивним "Уксус", який втратив ногу в боях з окупантами, розповів, що його визнали вагітним.

"Мені лікар-хірург написав рішення, що я — вагітний згідно зі статтею 73-а (вагітність, що протікає з ускладненнями — ред.)", — зазначив він.

За словами ветерана, на лікарську помилку звернув увагу його товариш із батальйону і привітав його з "вагітністю".

Інший фахівець, лікар-невропатолог, написав, що у ветерана були "скарги на відсутність правої нижньої кінцівки".

"Ситуація показує бардак, який твориться в наших медустановах", — зробив висновок Дехтяр.

Зазначимо, що після того, як набув чинності новий закон про мобілізацію, час від часу постає питання про те, чи повинні українці, які мають інвалідність або які отримали її після 24 лютого 2022 року, повторно проходити медичний огляд чи військово-лікарську комісію (ВЛК). Ситуацію в коментарі для ТСН.ua роз’яснили в територіальному центрі комплектування (ТЦК).

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