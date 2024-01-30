Ветеран з одеського ТЦК гостро звернувся до чоловіків: "Хочуть, щоб воював хтось інший"

Працівник військкомату розповів, що більшість, хто зараз служить в ТЦК, має досвід бойових дій.

Працівник Приморського ТЦК і СП в Одесі на ім'я Влад, який служив в армії та отримав поранення, розповів, що зараз чоловіки не мають мотивації йти захищати свою державу.

Про це співробітник військкомату розповів для Суспільного.

"Люди втратили мотивацію. Всі підтримували військових, коли йшла окупація, наприклад, Херсона. Тепер, коли війна зафіксувалася на певних кордонах, люди не хочуть служити. Хочуть, щоб воював хтось інший. Але, щоб війна не повзла далі, треба щось робити. Принаймні, не боятися брати на себе відповідальність", - каже він.

Військовий засуджує силові методи затримання військовозобов'язаних працівниками ТЦК. Він вважає, що за такі діє потрібно нести відповідальність.

"Я знаю, що система неідеальна, що деякі в ТЦК можуть перевищувати повноваження. Я це не схвалюю. Але щоб такого не було, треба, аби люди за перевищення цих повноважень несли відповідальність. Мають відповідні органи проводити перевірки, звільнення. А хто цим вже займається? Бо потім по одному військкомату судять всіх", - зазначив Влад.

Він наголошує, що більшість, хто зараз служить в ТЦК, має досвід бойових дій.

"Але якщо людину зупиняє на вулиці військовий з ТЦК, його зразу питають — чому я маю йти на війну, а ти не воюєш? Ніхто не запитує, чи ти воював. Але я також можу відповісти — а чому я маю служити й захищати твою сімʼю, а ти ні?", - сказав працівник ТЦК.

Нагадаємо, Володимир Зеленський засудив "полювання" працівниками ТЦК на військовозобов'язаних на вулиці.

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