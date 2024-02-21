Ветеранам на фронті хочуть різко підняти зарплатню: нардеп підтвердив "інсайди" із зустрічі з президентом

Йдеться про тих бійців, які від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну.

У середу, 21 лютого, на зустрічі з парламентською фракцією партії “Слуга народу” президент України Володимир Зеленський ініціював значне підвищення заробітної плати деяким українським військовим, які перебувають на фронті.

Про це повідомив народний депутат від “Слуги Народу”, заступник комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Юрій Мисягін.

За його словами, йдеться про ветеранів, які від початку повномасштабного вторгнення захищають Україну.

“Сьогодні під час вечірньої зустрічі президент сказав, що військовим, які на передовій вже два роки, необхідно підняти зарплатню до 200 000 гривень”, - написав нардеп у своєму Telegram-каналі.

Раніше один із учасників закритої зустрічі розповів ТСН.ua на умовах анонімності, що Володимир Зеленський говорив про те, що українським захисникам, які воюють на нулі, треба піднімати грошове забезпечення до 200 тисяч грн на місяць.

Нагадаємо, голова фракції Давид Арахамія повідомив, що на цій зустрічі з президентом однопартійці говорили про фронт, економіку, допомогу партнерів, збереження єдності в суспільстві. І, відповідно, про завдання для парламенту і депутатів за цими напрямками.

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