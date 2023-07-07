Ветерани війни в Україні отримають гранти для реалізації бізнес-ідей

Військові отримають від 250 до 500 тисяч гривень.

Міністерство економіки виділило гранти на 6,8 мільйона гривень для ветеранів і ветеранок, а також їхніх дружин і чоловіків. Ці кошти вони отримають для реалізації бізнес-ідей.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кошти отримають 10 військових і 9 їхніх дружин. Для вісьмох із них виділено до 500 тисяч гривень, для усіх інших - 250 тисяч гривень.

"Це можливість підтримати наших воїнів. Вони боронять нас на передовій, наше ж завдання – допомогти їм адаптуватися до мирного життя, втілити мрію відкрити власну справу", — зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Раніше ми повідомляли, що українські малі та середні переробні підприємства можуть отримати гранти до 150 тисяч доларів на розвиток. Прийом заявок стартував 3 липня і триватиме до 15 грудня 2023 року.