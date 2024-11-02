Ветеранів та осіб з інвалідністю залучатимуть до розмінування територій — Міноборони

Програму з працевлаштування людей з інвалідністю, зокрема ветеранів війни, в Україні реалізує ООН.

В Україні до роботи у сфері протимінної діяльності залучатимуть ветеранів та осіб з інвалідністю.

Як повідомили в Міноборони, про це йшлося під час спеціального семінару, який пройшов у Києві за фінансового сприяння уряду Швеції.

Як приклад такої залученості було названо програму з працевлаштування людей з інвалідністю, зокрема ветеранів війни, яку в Україні реалізує ООН.

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У рамках цього проєкту перші четверо українців, які постраждали від вибухонебезпечних предметів, отримали роботу в міжнародній організації The HALO Trust.

“Вони аналізуватимуть знімки з супутників та БПЛА для виявлення і картографування забруднених мінами територій. Пропозицію роботи українці отримали вже через місяць після завершення відповідного курсу із залученням осіб з інвалідністю до зайнятості в протимінній діяльності”, - повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, в ООН вважають, що на повне очищення території України традиційними методами від небезпечних наслідків війни – мін, снарядів, що не розірвалися тощо – може знадобитися сотня років. Прискорити розмінування можуть лише інноваційні технології та спільні зусилля.

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