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Ветеранська політика в Україні має виклики, з якими не стикалася жодна з країн світу Актуально

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Ветеранська політика в Україні має виклики, з якими не стикалася жодна з країн світу

Після закінчення війни ветеранська політика в Україні буде безпосередньо стосуватися біля 20% населення. Відповідні дані було презентовано ГО «Вільні та Вірні» під час ветеранської конференції «Зміни після війни чи Перемога завдяки змінам?..».

За словами організатора конференції, голови ГО «Вільні та Вірні», воїна-добровольця Віталія Герсака, після війни, ветеранська політика буде стосуватися не кожного 12-го українця, як було до 2022 року, а вже кожного 7-го. Це колосальна цифра і величезна проблема, якої не мають ані США, ані будь-яка інша країна світу. Це стане безпрецедентним викликом для всієї чинної системи соціальних гарантій, медичного забезпечення, ринку праці та громадської безпеки. 

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Учасники конференції також висловили занепокоєння негативними тенденціями в питаннях розбудови та реалізації державної ветеранської політики в Україні, такими як: 

  • загальне зниження державних видатків на реалізацію заходів ветеранської політики на 2025-2027 роки, яке було ініційоване Кабінетом Міністрів України і підтримано Верховною Радою України; 
  • пасивна і неадекватна вимогам часу позиція центрального законодавчого органу, який за свою нинішню каденцію так і не спромігся не лише напрацювати нове законодавство у ветеранській сфері, але й провести тематичні «ветеранські» засідання, слухання, обговорення, тощо; 
  • подальша ресурсна незабезпеченість, малочисельність та відсутність необхідної власної медико-реабілітаційної інфраструктури в Міністерства у справах ветеранів; 
  • відсутність належної уваги до специфічних проблем жінок-захисниць і жінок-ветеранок, хоча чисельність жінок в українському війську зараз вже є більшою, ніж у будь-якій з країн НАТО;  
  • невизнаність ветеранської політики серед чинних пріоритетів державної політики, попри постійне зростання кількості дійсних і майбутніх ветеранів. 
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На думку учасників зібрання, розбудова державної ветеранської політики в Україні – це не те питання, яке можна відкласти на потім, вирішити заднім числом, розглянути після Перемоги, або тоді, коли для цього з’являться більш сприятливі умови. Треба вже зараз, своїми силами та у власних національних інтересах будувати одну з найбільш масово орієнтованих, складних, розумних та справедливих ветеранських політик у світі, - зазначили учасники заходу. 

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Ветеранська громадськість звернулася до українських політиків і високопосадовців із закликом кардинально переглянути своє нинішнє ставлення до державної ветеранської політики, її фінансування, розвитку інфраструктурних спроможностей та законодавчого забезпечення. 

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Під час конференції також було презентовано аналітичну Доповідь «Американський досвід ветеранської політики для України», ознайомитися із якою можна за посиланням https://viv.org.ua/wp-content/uploads/2024/10/VV_adv_Bro_A4_2024_web.pdf

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