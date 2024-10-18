Ветеранська політика в Україні має виклики, з якими не стикалася жодна з країн світу

Після закінчення війни ветеранська політика в Україні буде безпосередньо стосуватися біля 20% населення. Відповідні дані було презентовано ГО «Вільні та Вірні» під час ветеранської конференції «Зміни після війни чи Перемога завдяки змінам?..».

За словами організатора конференції, голови ГО «Вільні та Вірні», воїна-добровольця Віталія Герсака, після війни, ветеранська політика буде стосуватися не кожного 12-го українця, як було до 2022 року, а вже кожного 7-го. Це колосальна цифра і величезна проблема, якої не мають ані США, ані будь-яка інша країна світу. Це стане безпрецедентним викликом для всієї чинної системи соціальних гарантій, медичного забезпечення, ринку праці та громадської безпеки.

Учасники конференції також висловили занепокоєння негативними тенденціями в питаннях розбудови та реалізації державної ветеранської політики в Україні, такими як:

загальне зниження державних видатків на реалізацію заходів ветеранської політики на 2025-2027 роки, яке було ініційоване Кабінетом Міністрів України і підтримано Верховною Радою України;

пасивна і неадекватна вимогам часу позиція центрального законодавчого органу, який за свою нинішню каденцію так і не спромігся не лише напрацювати нове законодавство у ветеранській сфері, але й провести тематичні «ветеранські» засідання, слухання, обговорення, тощо;

подальша ресурсна незабезпеченість, малочисельність та відсутність необхідної власної медико-реабілітаційної інфраструктури в Міністерства у справах ветеранів;

відсутність належної уваги до специфічних проблем жінок-захисниць і жінок-ветеранок, хоча чисельність жінок в українському війську зараз вже є більшою, ніж у будь-якій з країн НАТО;

невизнаність ветеранської політики серед чинних пріоритетів державної політики, попри постійне зростання кількості дійсних і майбутніх ветеранів.

На думку учасників зібрання, розбудова державної ветеранської політики в Україні – це не те питання, яке можна відкласти на потім, вирішити заднім числом, розглянути після Перемоги, або тоді, коли для цього з’являться більш сприятливі умови. Треба вже зараз, своїми силами та у власних національних інтересах будувати одну з найбільш масово орієнтованих, складних, розумних та справедливих ветеранських політик у світі, - зазначили учасники заходу.

Ветеранська громадськість звернулася до українських політиків і високопосадовців із закликом кардинально переглянути своє нинішнє ставлення до державної ветеранської політики, її фінансування, розвитку інфраструктурних спроможностей та законодавчого забезпечення.

Під час конференції також було презентовано аналітичну Доповідь «Американський досвід ветеранської політики для України», ознайомитися із якою можна за посиланням https://viv.org.ua/wp-content/uploads/2024/10/VV_adv_Bro_A4_2024_web.pdf