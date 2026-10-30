Ветеранська спільнота «М13» провела перший відкритий шаховий турнір у Києві

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Організатором шахового турніру виступила ветеранська спільнота «М13», заснована ветераном ССО Артемом Гротом. Програма складалася з семи турів зі швидких шахів по 10 хвилин для кожного гравця. Усього до турніру долучилися 20 учасників.

За словами засновника «M13» Артема Грота, турнір зміг об’єднати за шахівницею людей із різних сфер діяльності, яких поєднує спільне захоплення шахами.

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«Нам вдалося провести перший домашній турнір, і ми задоволені тим, як він пройшов. Ми побачили потужну підтримку з боку шахової спільноти. Для частини учасників це був новий, по-своєму унікальний досвід — саме у форматі живого турніру, де є справжні емоції, хвилювання, азарт, бажання продемонструвати найкращий результат і перемогти гідних суперників», — розповідає він.

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Крім цього, Грот додає, що сьогодні серед людей є реальний запит на змагання такого формату.

«Особливо важливими подібні заходи є для військовослужбовців і ветеранів, адже це не лише можливість випробувати власні сили, а й простір для спілкування, психологічного розвантаження, взаємної підтримки. Такі ініціативи допомагають підтримувати соціальні зв’язки та створюють додаткові можливості для адаптації», — наголошує він.

Як заявляє Грот, уже приблизно за місяць ветеранська спільнота «М13» планує провести наступний турнір.

«Він буде утричі масштабніший за попередній. І, як і цього разу, він буде відкритим для всіх охочих: військовослужбовців, ветеранів та цивільних. Для нас важливо, щоб такі зустрічі продовжували об’єднувати людей навколо спільного захоплення», — підкреслив він.

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Представник «М13», громадський діяч та ветеран Олександр Терен впевнений, що саме такі турніри допомагають налагоджувати зв’язок між ветеранами та цивільними, створюють простір для спілкування і взаєморозуміння.

«Шахи — це не завжди про ідеальну стратегію та перемогу. Це передусім можливість краще пізнати себе, а вже потім — людину, яка сидить навпроти. Такі турніри дають змогу побачити й почути одне одного, сприймаючи не лише життєвий досвід чи соціальну роль, а насамперед — людину», — зазначає Терен.

За словами тренера з шахів простору для ветеранів «M13 Gym» Володимира Хлепітько, даний турнір став прикладом того, як спільні інтереси можуть об’єднувати ветеранів і цивільних навколо розвитку психічної адаптивної реабілітації.

«Шахи в цьому контексті — це не лише інтелектуальна гра чи спортивне змагання, а й чудова платформа для спілкування, обміну досвідом, взаємної підтримки та налагодження нових зв’язків», — пояснює Хлепітько.

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Він також зазначив, що важливо, аби учасники сприймали турнір не лише як боротьбу за призові місця, а насамперед як можливість для особистісного розвитку.

«Адже шахи спонукають аналізувати, ухвалювати рішення, шукати нові підходи та зберігати витримку. Саме тому головна цінність таких заходів полягає не лише в результатах партій, а й у прагненні кожного учасника прогресувати, розвивати свої інтелектуальні здібності та зміцнювати психологічну стійкість», — додає Володимир Хлепітько.

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