Ветеранський бізнес може отримати гранти на електрику від YASNO
Компанія YASNO, що входить в групу ДТЕК, надасть 20 грантів на електроенергію ветеранським бізнесам.
Про це йдеться в повідомленні YASNO.
«YASNO надасть 20 грантів для ветеранських бізнесів — близько 300 тис. грн економії на електроенергію протягом 6 місяців для кожного. Грант від YASNO — це проста фінансова допомога без складних заявок, бізнес-планів і звітів. Ви підтримуєте країну — ми підтримуємо вас», - йдеться в ньому.
Зазначається, що для отримання гранту потрібно бути клієнтом YASNO, ветеран має бути власником бізнесу, або мати у своїй власності частку не менше 50%, а середньомісячне споживання за останні 6 місяців не має перевищувати 15 тис. кВт-год.
Подати заявку для участі в програмі можна на сайті YASNO до 19 жовтня.
Гранти діятимуть з 1 листопада 2025 року до 30 квітня 2026 року.
Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.