ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
1 хв

Ветеранський бізнес може отримати гранти на електрику від YASNO

Компанія YASNO, що входить в групу ДТЕК, надасть 20 грантів на електроенергію ветеранським бізнесам.

Про це йдеться в повідомленні YASNO.

«YASNO надасть 20 грантів для ветеранських бізнесів — близько 300 тис. грн економії на електроенергію протягом 6 місяців для кожного. Грант від YASNO — це проста фінансова допомога без складних заявок, бізнес-планів і звітів. Ви підтримуєте країну — ми підтримуємо вас», - йдеться в ньому.

Зазначається, що для отримання гранту потрібно бути клієнтом YASNO, ветеран має бути власником бізнесу, або мати у своїй власності частку не менше 50%, а середньомісячне споживання за останні 6 місяців не має перевищувати 15 тис. кВт-год.

Подати заявку для участі в програмі можна на сайті YASNO до 19 жовтня.

Гранти діятимуть з 1 листопада 2025 року до 30 квітня 2026 року.

Нагадаємо, раніше ДТЕК Ріната Ахметова було визнано компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.

Дата публікації
Кількість переглядів
30
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie