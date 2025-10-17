Ветерани можуть безоплатно відвідати показ фільму «Друге дихання»

Реклама

Київстар системно підтримує українських захисників та захисниць і наразі виступає партнером ініціативи, що дає змогу ветеранам і членам їхніх родин безкоштовно переглянути фільм у кінотеатрах Multiplex по всій Україні.

Військові, які проходять відновлення після поранень, можуть отримати промокод на перегляд фільму разом із близькою людиною. Кількість промокодів обмежена.

Щоб отримати безоплатний квиток, ветерани або члени їхніх родин можуть заповнити коротку форму на сайті проєкту Second Wind Club. Після підтвердження вони отримають промокод, який можна обміняти на квиток у кіно на сайті Multiplex, обравши зручний час і місце.

Реклама

Мета ініціативи — підтримати процес реінтеграції ветеранів через культурні події, які надихають на відновлення та формують середовище взаємної поваги й розуміння.

Документальна стрічка режисерки Марії Кондакової «Друге дихання» розповідає історію українських військових, які після важких поранень та ампутацій здійснили успішне сходження на найвищу вершину Африки — гору Кіліманджаро. Це перше кінематографічно задокументоване сходження ветеранів із протезами до вершини континенту, яке стало символом незламності й віри у власні сили.

Герої фільму — Роман «Добряк» Колесник, Ольга «Висота» Єгорова, Владислав «Шатя» Шатіло, Михайло «Грізлі» Матвіїв та Олександр «Рагнар» Міхов. Вони долають не лише фізичний біль, а й внутрішні бар’єри, знаходячи «друге дихання» у спільноті побратимів і підтримці близьких.