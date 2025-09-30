Ветерани змагалися у гольфі: на Львівщині відбувся перший всеукраїнський турнір «Гольф Героїв»

Реклама

Змагання об’єднало 52 учасників із 12 областей України та столиці. Ветерани мали змогу випробувати свої сили як на великому полі, так і на академічних лунках для початківців. Турнір став символом відновлення та підтримки, продемонструвавши, що гольф - це ефективний інструмент фізичної та психологічної реабілітації.

Завдяки співпраці Всеукраїнської федерації гольфу та Міністерства у справах ветеранів, спорт поступово стає доступним кожному ветерану. «Гольф Героїв» започатковує нову традицію: щорічно проводити інклюзивні змагання напередодні Дня захисників у різних регіонах країни.

«Федерація ще у 2020 році розпочала програму інклюзивного гольфу. Сьогодні, завдяки міжнародним партнерам і підтримці на рівні держави, вона трансформувалася у комплексну програму реабілітації військових по всій Україні. Ми продовжуємо працювати над її вдосконаленням, щоб дати ветеранам нові можливості для відновлення та розвитку», - зазначив президент Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік.

Реклама

Переможцями основного заліку на великому полі стали:

1. Валентин Водолазський - чемпіон турніру

2. Давид Юнг - друге місце

3. Олександр Кравцов - третє місце

Реклама

Серед початківців на академічному полі (9 лунок) переміг Андрій Татарчук, друге місце здобула Алла Сенченко, третім став Сергій Гурдуза. У заліку на 3 лунки найкращим став Тарас Шевчук, за ним Юрій Осипчук та Петро Ганзій. Окрему відзнаку за кращий пат серед новачків отримав Богдан Антохов.

Турнір «Гольф Героїв» довів, що спорт може стати дієвим інструментом підтримки ветеранів та формування нових можливостей для їхнього життя після служби. Організатори підкреслили: ця подія лише початок великої традиції, яка щороку об’єднуватиме захисників і надихатиме їх на перемоги не лише у спорті, а й у повсякденному житті.

Нагадаємо, раніше за підтримки Всеукраїнської федерації гольфу українська збірна гольфістів з інвалідністю вперше взяла участь у Міжнародному чемпіонаті з гольфу для людей з інвалідністю у Німеччині. До складу збірної увійшли 8 військових з ампутаціями та цивільні, які постраждали від наслідків війни. Гольфістів приїхали підтримати та подякували за героїзм по щедро Всеукраїнської федерації гольфу Віталій Хомутиннік, Консул України у Мюнхені Роман Буглак.

Віталій Хомутиннік став президентом Всеукраїнської федерації гольфу у 2019 році.