Ветеринарна євроінтеграція: в Україні запровадять електронні паспорти для домашніх тварин

В Україні стартує державний проєкт з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин, який передбачає створення Єдиного державного реєстру домашніх тварин та запровадження електронних ветеринарних паспортів для улюбленців.

Про це повідомили у Міністерстві агрополітики.

Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Денис Башлик повідомив, що проєкт був ініційований Мінагрополітики спільно з Держпродспоживслужбою та Мінцифри.

"У першу чергу, проєкт передбачає зміни в процедурі видачі ветеринарних паспортів та їх диджиталізацію. Раніше видавати офіційні документи для тварин мали право тільки державні заклади ветеринарної медицини. Після запуску проєкту видача ветеринарних документів стане диджиталізованою, прозорою та доступною послугою, а отримати паспорти державного зразка можна буде не тільки в державних, а й у приватних ветклініках, які долучаться до проєкту", – пояснив заступник міністра.

Він додав, що в Україні також запустять Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Інформація до цього реєстру буде вноситися під час візиту до ветеринарного лікаря. Зокрема у реєстрі зберігатимуться дані про власника тварини та історія щеплень. Це також дозволить відновити ветпаспорт в разі втрати паперового документа. Після наповнення реєстру електронні ветпаспорти мають з'явитись у "Дії".

"Друга наболіла проблема, яку ми почнемо вирішувати — відсутність верифікованої державної інфраструктури для пошуку загублених тварин і повернення їх додому", – зауважив Башлик.

За даними зоозахисної ініціативи Save Pets of Ukraine, через війну в Україні щороку зростає на 60% кількість безпритульних тварин. Це створює величезне навантаження, з яким притулки для тварин та волонтери вже не справляються. Реєстрація та чипування тварин має полегшити пошук та ідентифікацію загублених домашніх улюбленців та повернення їх власникам.

"По-третє, запровадження системи ідентифікації та реєстрації домашніх тварин – це ефективна європейська практика, яка дозволяє підійти до проблеми комплексно: не лише регулювати кількість безпритульних тварин, але й успішно протидіяти сказу", – пояснив заступник міністра.

За словами Дениса Башлика, реалізація проєкту відбуватиметься у два етапи. Перший розпочнеться цієї осені, коли запрацює Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Послуга реєстрації тварини надаватиметься безкоштовно під час візиту до ветеринарних закладів, які долучаться до проєкту та отримають доступ до Реєстру.

На другому етапі команда проєкту реалізує відображення ветпаспортів у застосунку "Дія", але для цього необхідно, щоб реєстрація тварин стала масовою.

В подальшому реалізація проєкту з ідентифікації та реєстрації домашніх тварин дозволить інтегрувати українську базу даних з міжнародними реєстрами, зокрема Europetnet.

Реєстр вже пройшов тестування на практиці за участю 20 українських ветеринарних лікарів. Після опрацювання результатів тесту найближчим часом ініціатори оголосять про його запуск.

Нагадаємо, в Україні хочуть запровадити нові штрафи для водіїв. Автори законопроєкту пропонують карати водіїв, які перевозять домашніх улюбленців в автомобілі без фіксації.

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