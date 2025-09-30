Ветеринари назвали 10 ознак ревнощів у собак, які здивують власників

Собака / © Associated Press

Власники собак часто помічають, що їхні улюбленці можуть дивно поводитися, коли відчувають нестачу уваги. Ветеринари пояснюють: ревнощі у тварин не менш реальні, ніж у людей, і проявляються вони у різних формах.

Про це повідомило видання Paradepets.

10 способів, як собаки показують ревнощі:

Встають між вами та іншим собакою.

Коли ви приділяєте увагу іншому вихованцю, собака може намагатися фізично втрутитися й опинитися між вами, щоб повернути вашу увагу. Скавчать.

Так тварини намагаються нагадати про себе. Зазвичай це виглядає як настирливе ниття, яке важко проігнорувати. Холодний прийом.

Деякі собаки демонстративно ігнорують господаря, показуючи образу. Це своєрідний спосіб змусити людину знову звернути на них увагу. Знищують речі.

Вихованці інстинктивно обирають предмети, які мають для власника особливу цінність, і можуть пошкоджувати їх у стані ревнощів. Граються перед господарем.

Собака бере іграшку й активно демонструє її на очах у власника, ніби говорить: «Подивись на мене!». Мочаться у будинку.

Такі дії можуть траплятися рідко, але вони ефективно привертають увагу, навіть якщо це викликає негативну реакцію. Стають агресивними.

Агресія може бути спрямована як на іншого собаку чи партнера господаря, так і в окремих випадках — на самого власника. Надмірно вилизують лапи.

Це ознака тривоги, яка виникає на ґрунті ревнощів. Тварини можуть робити це наполегливо й постійно. Гарчать.

Гарчання через ревнощі часто свідчить про глибший стрес або невпевненість у собі. Якщо цю поведінку не зупинити, вона може призвести до конфліктів. Виконують команди слухняності.

Собака починає слухняно виконувати команди — «сидіти», «лежати», «увага» — аби знову стати центром уваги.

Фахівці наголошують: важливо правильно зрозуміти, що саме викликало ревнощі. Якщо причиною став інший собака, необхідно рівномірно розподіляти ресурси й увагу, а також уникати проявів ласки лише до одного вихованця. Якщо ж собака ревнує до партнера господаря, корисно ігнорувати прояви негативної поведінки. У випадках агресії ветеринари радять ізолювати тварину, щоб вона навчилася пов’язувати таку поведінку з наслідками.

Такий підхід допомагає знизити напругу, уникнути конфліктів і зберегти довіру між собакою та господарем.

