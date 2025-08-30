Вето Навроцького на допомогу українцям: Польща працює над врегулюванням статусу біженців

Біженці в Польщі. / © Getty Images

Сусідня Польща працює над врегулюванням правового статусу громадян України після вето президента Кароля Навроцького на закон про допомогу українським біженцям.

Про це повідомила речниця польського МВС Кароліна Галецька, передає РАР.

Зазначається, що 29 серпня, заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Душчик зустрівся з послом України Василем Боднаром, аби обговорити ситуацію з правовим статусом українців.

"Заступник міністра повідомив посла, що польська сторона працює над законом та регулює правове становище громадян України. Він також представив українській стороні графік роботи над законом", - розповіла речниця відомства.

Своєю чергою, Василь Боднар у Facebook повідомив, що права громадян України в Польщі будуть гарантовані і після 1 жовтня.

За його словами, "польська сторона повідомила, що працює над врегулюванням ситуації, і запевнила, що права громадян України на проживання, роботу, освіту, соціальну допомогу та медичне обслуговування будуть гарантовані і після 1 жовтня 2025 року".

"Громадяни України, які легально проживають у Польщі, продовжать підкорятися правовим нормам цієї країни і всього ЄС. Навіть за відсутності нового закону буде вжито перехідних заходів, щоб уникнути правового вакууму", – повідомив Боднар.

Вето Навроцького

Кілька днів тому президент Кароль Навроцький заветував закон про допомогу громадянам України. З його слів, допомога 800+ повинна надаватися виключно тим, то працевлаштовується в Польщі.

Поправка до цього документа передбачала подовження тимчасового захисту, що надається громадянам України, які втікають від війни, до 4 березня 2026-го. Натомість чинні норми забезпечують їм тимчасовий захист до кінця вересня 2025 року. Після цього терміну вони матимуть, серед іншого, проблеми з легальним працевлаштуванням.

Окрім того, віцепрем’єр-міністр та міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський стверджував, що президентське вето також блокує фінансування Starlink для ЗСУ. Згодом керівник Офісу президента Польщі Збігнєв Богуцький згодом заперечив це.