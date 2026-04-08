202
2 хв

Вето Угорщини щодо вступу України до ЄС: як у Будапешті плутаються в показах

У березні під час одного із засідань Ради ЄС, де готувалися до Європейської ради 19-20 березня, угорський міністр не блокував відкриття переговорних кластерів для України.

Фото автора: Христина Зеленюк Христина Зеленюк
Як один із міністрів Орбана не заблокував відкриття переговорних кластерів ЄС для України. / © ТСН.ua

Під час засідання Ради ЄС із загальних питань (GAC) у Брюсселі 17 березня цього року угорський міністр у справах Європи Янош Бока не заперечував щодо відкриття трьох останніх переговорних кластерів ЄС для України — «Конкурентоспроможність та зростання», «Зелений порядок денний та стале сполучення», «Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості».

Про це під час зустрічі з журналістами в Києві розповів віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, пише ТСН.ua.

«Януш Бока був присутній і нічого не сказав про ці бенчмарки (реформи, які має виконати Україна для вступу до ЄС — Ред.), що вони їх не підтримують чи щось таке. Ми вважаємо, що він теж долучився до їхньої передачі нам, хоча й про інші питання говорив», — сказав Тарас Качка.

Як відомо, саме 17 березня Україна та ЄС відкрили переговори за трьома останніми переговорними кластерами в межах вступу до блоку на технічному рівні.

За словами Тараса Качки, де-юре за методологією розширення (через вето Угорщини — Ред.) переговорні кластери ще не відкриті, але де-факто вони відкриті.

«По суті, всі учасники процесу, тобто держави-члени ЄС, Єврокомісія, всі інституції ЄС вважають, що кластери відкриті. В своїх позиціях держави-члени ЄС і далі кажуть, що всі кластери відкриті до переговорів, але однаково формально ми маємо відкрити перший кластер "Основи", а потім відкрити другий-шостий кластери. Це може відбутися в межах однієї міжурядової конференції (після зняття Угорщиною вето — Ред.). Але зараз у нас політичний процес. ЄС йде таким чином, що ніхто не чекає на формальне відкриття кластерів — всі очікують від нас прогресу з виконання бенчмарок. Це вирішальний елемент для питання, як швидко ми можемо вступити в ЄС», — підсумував Тарас Качка.

ТСН.ua вже писав, як ще від минулого року одіозний проросійський прем’єр Угорщини Віктор Орбан, який називав Україну «невизначеним утворенням» та «буферною державою», блокує шлях України до ЄС — відкриття шести переговорних кластерів — великих тематичних блоків реформ.

Попри це в березні цього року Київ і Брюссель відкрили всі переговорні кластери на технічному рівні. Тож переговори про реформи й виконання Україною необхідних критеріїв щодо вступу до ЄС тривають.

Наступна публікація

