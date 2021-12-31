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Везла дітей на екскурсію: у Сумах суд виніс вирок вчительці, яку звинувачували у смерті 12-річного учня в Білорусі

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Везла дітей на екскурсію: у Сумах суд виніс вирок вчительці, яку звинувачували у смерті 12-річного учня в Білорусі

pixabay.com

Вирок ще може бути оскарженим в апеляційному суді.

У Сумах суд виправдав вчительку, яку звинуватили в недбалості через смерть 12-річного хлопчика під час мандрівки за кордон. 

Про це повідомляє Зарічний районний суд м. Суми. 

Педагогиня в травні 2018 року організувала поїздку дітей за кордон. У Білорусі автомобіль із дітьми врізався у навантажувач. Через ДТП загинув 12-річний хлопчик. 

Вчительку звинувачували у неналежному виконанні обов’язків щодо охорони життя та здоров’я дітей, що спричинило смерть неповнолітнього. 31 грудня суд виправдав її. 

"Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в апеляційному порядку протягом 30 днів", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо:

  • 13 травня 2018 року мікроавтобус, який перевозив дітей із Сумщини, на території Білорусі врізався у навантажувач. Водія автобуса затримали. Один хлопчик загинув – це учень Сумської гімназії №1, йому було 12 років

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