Везли 1300 км до сина: львівські медики здійснили останню мрію важкохворої українки

У жінки виявили рак легень четвертої стадії, і вона хотіла востаннє обійняти сина.

Львівські медики здійснили останню мрію важкохворої українки, подолавши шлях у 1300 кілометрів до її рідного міста Одеси. Дізнавшись про важку хворобу, жінка хотіла встигнути побачити й обійняти сина, а ще почути шум моря.

Як розповіли в Першому медичному об'єднанні Львова, на інформаційну лінію їхнього контакт-центру звернувся українець Олександр, який нині мешкає у Словаччині. Чоловіка цікавило, чи можливо транспортувати важко хвору дружину із міста Жаліна до української Одеси, звідки вони родом.

За місяць до того у його дружини, 50-річної Тетяни, виявили рак легень четвертої стадії. До лікарів жінка звернулася через кашель.

Хвороба швидко прогресувала та забирала останні сили Тетяни. Порадившись із чоловіком, вона захотіла повернутись додому, в Україну, щоб востаннє побачити й обійняти сина. А ще почути шум одеського моря.

"Для нас таке завдання також стало викликом. Пацієнтка - у критичному стані та кисневозалежна, а дорога далека. Та ретельна підготовка до цього перевезення - і хвора вже у Львові. Далі - емоційна зустріч з рідними в Одесі", - розповіли медики.

Реанімобіль облаштований необхідним обладнанням для транспортування вкрай важких хворих. А кваліфіковані реаніматологи роблять таке транспортування безпечним.,

Пацієнти, які потребують транспортування реанімобілем, можуть звертатися до Першого медичного об'єднання Львова за номером 0800 33 30 03.

Нагадаємо, у Дніпрі лікарі рятують подружжя, яке постраждало від вибуху російської ракети на АЗС БРС-Нафта. Чоловік, втрачаючи багато крові через поранення, робив все можливе, щоб допомогти дружині вибратися із машини.

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