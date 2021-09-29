Везли пацієнта з інсультом: у Харкові водій легковика не пропускав швидку із ввімкненими сиренами (відео)

Водій не звертав увагу на ввімкнені маячки і просто їхав собі далі.

У Харкові працівники швидкої допомоги зіштовхуються з тим, що коли везуть хворого із ввімкненими сиренами, деякі водії просто ігнорують і не пропускають авто швидкої.

Відео підтвердження цьому виклали на сторінці Харківського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф у соцмережі.

За повідомленням Центру, карета швидкої саме везла хворого з інсультом.

"У випадках, коли рахунок йде на хвилини, дуже часто на шляху спеціалізованих авто ЕМД виникають такі "перешкоди". На відео бригада ЕМД шпиталізує хворого з гострим порушенням мозкового кровообігу", - написали в Центрі.

На відео з відеореєстратора швидкої видно і чути, як службове авто ЕМД мчить дорогою із ввімкненими сиренами. Водій легковика ( з номером ВВ6840СТ) попереду, який мав би здати вправо до узбіччя і таким чином надати дорогу швидкій, просто її ігнорує. Через такі дії пацієнт з інсультом, якого саме доправляли до медзакладу, втрачає дорогоцінні хвилини.

Користувачі Мережі обурилися побаченим і здебільшого не змогли знайти пристойних слів, якими можна охарактеризувати дії водія на білому авто:

Сподіваюся, йому влуплять штраф.

Може він глухий?

Козел на білій машині. Думає, напевно, ніколи не потрапить в авто, якому він не поступився.

Мені одній хочеться йому вклепати?

Я сподіваюся, що з хворим все добре і швидка встигла, але якщо ні, то у родичів буде привід знайти його і поговорити.

Оскільки я сама є медичним працівником, можу сказати те, що такі водії можуть просто позбавити людину життя.

Нагадаємо, що в Одесі патрульні з сиренами довезли до лікарні хлопчика і врятували йому життя.

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