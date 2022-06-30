Везли українок до Польщі: у "Краківці" затримали банду, яка продавала жінок у сексуальне рабство (відео)

Везли українок до Польщі: у "Краківці" затримали банду, яка продавала жінок у сексуальне рабство (відео)

На українсько-польському кордоні в пункті пропуску "Краківець" затримали злочинне угруповання, яке намагалось вивезти двох українок до Польщі.

Банда вербувала та продавала жінок у сексуальне рабство.

Про це сьогодні, 30 червня, повідомили у пресслужбі Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Операція з розкриття банди тривала понад пів року. Як з'ясувалося, незаконний бізнес організували четверо громадян України. Двоє з них вербували дівчат на території України, обіцяючи високооплачувану роботу за кордоном, а двоє інших, що мешкали у Польщі, залучали їх до надання інтимних послуг у сусідній країні.

Для вербування зловмисники підшукували дівчат віком до 30-ти років, приємної зовнішності, з неблагонадійних сімей та із скрутним матеріальним становищем, в основному із західних областей України. Їм пропонували високі заробітки за, нібито, роботу в масажних салонах на території сусідньої країни. Крім того, організатори схеми також виготовляли українкам документи для виїзду за кордон.

Днями прикордонники спільно з працівниками міграційної поліції Тернопільщини завадили зловмисникам вивезти двох українок до Польщі через пункт пропуску "Краківець".

У двох членів угрупування - мешканців Івано-Франківщини, провели обшуки за їх місцем проживання.

Чоловікам повідомили про підозру у торгівлі людьми. Тернопільський міжрайонний суд відправив їх під цілодобовий домашній арешт до 25 серпня. Їм загрожує позбавлення волі від 5 до 12 років.

Двом іншим співучасникам, які наразі перебувають у Польщі, заочно оголошено про підозру за тією ж статтею Кримінального кодексу України.

Дівчат, яких намагались вивезти до Польші, повернули додому.

Надалі українські правоохоронці у цій справі співпрацюватимуть із польськими колегами.

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