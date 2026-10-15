Соцмережі: на Дніпропетровщині поховали військового армії РФ — чому виник скандал / © Telegram-канал Анатолія Штефана ("Штирлиц")

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На Дніпропетровщині поховали військовослужбовця російської армії з «легендою», що це пожежник-рятувальник.

Про це розповів полковник ЗСУ Анатолій Штефан («Штірліц»).

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За інформацією офіцера, у с. Домоткань Верхньодніпровської громади Дніпропетровської області відбулося поховання Олександра Оленченка, 1991 р. н.

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Чоловіка ховали як пожежника-рятувальника, який нібито загинув під час виконання службових обов’язків.

​«Тому, на мою думку, у місцевих мешканців не виникало зайвих питань, хоча, за інформацією звідти, частина місцевих усе-таки знала, кого насправді ховають, і промовчала», — каже Штефан.

​Разом із командою Центру «Миротворець» офіцер встановив справжню біографію Олександра, а також проаналізував його сторінку в соцмережі:

Народився в Республіці Мордовія (РФ). Проживав та був зареєстрований у м. Москва та м. Пенза.

2017–2019 років проходив військову службу в армії РФ.

© Telegram-канал Анатолія Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолія Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолія Штефана ("Штирлиц")

​2022–2023 років працював пожежником у МНС м. Москва.

На опублікованій фотографії з позначкою «2023 р.» видно рятувальників у ​​захисному спорядженні біля російських пожежних автомобілів. На одній із машин є напис «Мособлпожспас».

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© Telegram-канал Анатолія Штефана ("Штирлиц")

​2024–2026 років, уже під час повномасштабного вторгнення, знову проходив військову службу в армії РФ, що також підтверджується фотографіями у військовій формі вказаного періоду.

© Telegram-канал Анатолія Штефана ("Штирлиц")

© Telegram-канал Анатолія Штефана ("Штирлиц")

​Оленченко загинув 13 червня 2026 року. Попередньо — під час обстрілу штабу російських військ в окупованому Донецьку. Окупанта упізнали за залишками ДНК, кремували — далі він опинився в Україні.

Батько привіз його через Білорусь і Польщу для поховання у с. Домоткань Верхньодніпровської громади.

«На підставі яких документів дали дозвіл на поховання? Органи місцевої влади, поліція, представники місцевої громади, активісти? Скільки ще російських терористів поховано на нашій українській землі поряд із нашими Героями? Питань більше, ніж відповідей», — обурюється Анатолій Штефан.

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Позиції місцевої влади, правоохоронців та сім’ї загиблого наразі немає.

Раніше повідомлялося, що тіло радянського психотерапевта й шарлатана Анатолія Кашпіровського перевезли з Москви до України.

Згодом стало відомо, що Кашпіровського таємно поховали у Вінниці.

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