"Везуть вночі пачками, щоб народ не ох**вав": у Росії приховують втрати в Україні, тому тіла загиблих вивозять по-темному

"Везуть вночі пачками, щоб народ не ох**вав": у Росії приховують втрати в Україні, тому тіла загиблих вивозять по-темному

Російські окупанти зазнають в Україні величезних втрат, тож щоб не шокувати населення трупи вивозять вночі.

Тіла загиблих росіян везуть з України невеликими партіями та виключно в нічний час.

Про це розповідають окупанти, які перебувають у Запорізькій області, у перехопленій телефонній розмові, яку оприлюднила СБУ.

Через те, що загиблих вивозять "дозовано" з території України в Росію, родини окупантів отримують тіла своїх рідних вже у напіврозкладеному вигляді і їх потім потрібно ще додатково ідентифікувати.

"- Ты Макеевича отправлял?

- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.

- Жена переживает, его уже дней 6 везут.

- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…", - йдеться в розмові.

Один із загарбників додає, що його підрозділ зазнав в Україні шалених втрат, а з його роти у 100 чоловік в живих залишилося зо два десятки, ще 9 відмовилися воювати і написали відповідні заяви.

Нагадаємо, росіяни відмовляються йти у наступ на Чорнобаївку і шукають "дурнів" з "ДНР". В окупантів починається паніка від хоч однієї згадки про Чорнобаївку, де Збройні сили України вже 17 разів розбили ворога.

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