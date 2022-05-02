"Везуть вночі пачками, щоб народ не ох**вав": у Росії приховують втрати в Україні, тому тіла загиблих вивозять по-темному

Російські окупанти зазнають в Україні величезних втрат, тож щоб не шокувати населення трупи вивозять вночі.
Тіла загиблих росіян везуть з України невеликими партіями та виключно в нічний час.
Про це розповідають окупанти, які перебувають у Запорізькій області, у перехопленій телефонній розмові, яку оприлюднила СБУ.
Через те, що загиблих вивозять "дозовано" з території України в Росію, родини окупантів отримують тіла своїх рідних вже у напіврозкладеному вигляді і їх потім потрібно ще додатково ідентифікувати.
"- Ты Макеевича отправлял?
- Его сегодня привезли, по предварительным данным. Вот должен опознать его сегодня.
- Жена переживает, его уже дней 6 везут.
- Их маленькими пачками везут, чтоб народ не ох*евал. И ночью…", - йдеться в розмові.
Один із загарбників додає, що його підрозділ зазнав в Україні шалених втрат, а з його роти у 100 чоловік в живих залишилося зо два десятки, ще 9 відмовилися воювати і написали відповідні заяви.
Нагадаємо, росіяни відмовляються йти у наступ на Чорнобаївку і шукають "дурнів" з "ДНР". В окупантів починається паніка від хоч однієї згадки про Чорнобаївку, де Збройні сили України вже 17 разів розбили ворога.
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