Вгатили аж за Урал: відео знищення елітних військових літаків РФ у Челябінську

Літак РФ / © defence-ua.com

Сили безпілотних систем (СБС) Збройних Сил України атакували військовий аеродром «Шагол» у Челябінську (РФ), розташований за 1700 км від державного кордону. З’явилося ексклюзивне відео з цієї операції.

Про це повідомив офіційний канал Командувача СБС ЗСУ Роберта Бровді (позивний «Мадяр»).

За його словами, ще 25 квітня 2026 року підрозділ СБС провів атаку. Супутникові знімки Генштабу підтвердили щонайменше три влучання в ціль. Пошкодження різного ступеня отримали:

2 одиниці винищувачів Су-57 ;

1 одиниця винищувача-бомбардувальника Су-34 ;

1 одиниця літака типу «Су» невстановленої модифікації.

Також супутники зафіксували знищену спецмашину, яка стояла між літаками Су-57. Після удару пошкоджені літаки заховали в інші частини аеродрому.

Повідомляється, що ураження літаків таких типів має критичне значення для обороноздатності України. Су-34 є основною платформою ворога для скидання керованих авіабомб (КАБ) та ракет, а його вартість оцінюється у $35–50 мільйонів. Своєю чергою, Су-57 є найсучаснішим російським винищувачем вартістю понад $100 мільйонів.

ЗСУ вразили елітні Су-57 і Су-34 у Челябінську. / © МАДЯР

«Мадяр» зазначив, що знищення та пошкодження такої техніки суттєво знижує ударний потенціал російської авіації, зменшує інтенсивність обстрілів українських міст та навантаження на систему протиповітряної оборони.

