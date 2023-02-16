Входить до найближчого оточення Кремля: СБУ повідомила підозру голові російського "Промсвязьбанку"

Петро Фрадков є одним з головних організаторів запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України.

СБУ повідомила про підозру голові російського "Промсвязьбанку" Петру Фрадкову, який контролює 100% фінустанов в окупованих регіонах України

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

"СБУ зібрала доказову базу на голову російського "Промсвязьбанку" Петра Фрадкова. Він входить до найближчого оточення Кремля і є одним з головних організаторів запровадження так званої "рубльової зони" у тимчасово захоплених районах півдня і сходу України. Саме він виконує вказівку вищого військово-політичного керівництва РФ щодо відкриття "філій" "Промсвязьбанку" на базі захоплених відділень українських фінустанов", - йдеться у повідомленні.

Також російський посадовець координує представників місцевих окупаційних адміністрацій, відповідальних за блокування обігу гривні, кажуть у спецслужбі.

"Для цього ворог заборонив на захоплених територіях проводити електронні операції і готівкові розрахунки у гривні, а також унеможливив інкасацію української валюти. Отримані таким чином "рубльові" надходження спрямовують на фінансування потреб воєнно-промислового комплексу та окупаційних угруповань РФ", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Фрадкову про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (вчинення за попередньою змовою групою осіб умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків).

Санкція статті передбачає покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, В Україні повідомили про підозру першому заступнику начальника Генштабу ЗС РФ.

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