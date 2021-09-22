Вхопилася за дверцята: в Ізмаїлі грабіжник на авто протягнув потерпілу кілька метрів по дорозі

Вхопилася за дверцята: в Ізмаїлі грабіжник на авто протягнув потерпілу кілька метрів по дорозі

Жінці знадобилася допомога медиків.

Так тікав від потерпілої, що протягнув її кілька метрів по асфальту. В Ізмаїлі на Одещині затримали грабіжника, який серед білого дня відібрав у жінки сумку. Після того застрибнув в авто і натиснув на газ. Потерпіла ж ухопилася за дверцята і водій кілька метрів протягнув її по дорозі.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 22 вересня.

Цей момент зафільмували очевидці. Жінці знадобилася допомога медиків. Автівку з підозрюваним невдовзі зупинила поліція. У салоні виявили поцуплене. Тепер утікачу загрожує до 6 років в'язниці.

Новини України: в Ізмаїлі грабіжник на авто протягнув потерпілу кілька метрів по дорозі

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