Вхопити штраф можна навіть після добровільного відвідування ТЦК: адвокат пояснив причини

Адвокат пояснив, чому добровільне відвідування ТЦК не звільняє від ймовірного штрафу.

Навіть при добровільній явці до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) громадяни можуть бути оштрафовані за порушення правил військового обліку.

Адвокат Роман Сімутін пояснив, у яких випадках це можливо.

Так, постанова Кабінету міністрів №1487 від 30 грудня 2022 року затвердила порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Згідно з пунктом 23 цієї постанови, в разі зміни адреси, місця проживання або інших персональних даних, громадяни зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про такі зміни відповідним органам, де вони перебувають на військовому обліку.

Якщо після 5 січня 2023 року (дати набрання чинності постанови) громадянин:

не перебував на військовому обліку у ТЦК, але підлягав постановці на облік;

перебуває на військовому обліку, але після 5 січня 2023 року змінював свої персональні дані та у семиденний строк не повідомив про це ТЦК,

то у таких випадках є формальна підстава для притягнення громадянина до відповідальності за статтею 210 або 210-1 Кодексу про адміністративні правопорушення, ймовірно із застосуванням підвищених штрафів. І дарма, що такий громадянин з'явився до ТЦК на оновлення своїх персональних даних у 60-денний строк до 18 липня 2024 року

Нагадаємо, ігнорування повістки буде дуже дорого коштувати військовозобов’язаним українцям. Хто вважається ухилянтом від мобілізації, яка відповідальність передбачена за такі дії та чи можуть ув'язнити за ухилення від служби — читайте в матеріалі ТСН.ua.

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