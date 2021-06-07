Вхопив за плече і тягав по землі: під Черкасами бійцівський собака напав на 5-річного хлопчика

Собака напав на дитину, коли та гралася на вулиці.

У Черкаській області у селі Новоселиця бійцівський собака напав на 5-річного хлопчика. Тварина покусала дитину й переламала їй плечову кістку.

Про це повідомляють "Вісті Черкащини".

"Мати з дітьми саме повернулися з прогулянки додому. Її син залишився на вулиці гратися. Раптом до них у двір забігають 2 собаки породи стафф-тер’єр. Одна більша, інша трохи менша. Нападають на цього хлопчика. Мати вибігла на крик дитини і почала відбивати від тварин. Одного собаку зуміла відігнати, а той, що більший, вхопив хлопчика за плече і тягав по землі", – розповідає начальниця сектору ювенальної превенції Звенигородського райвідділу поліції Тетяна Савонік.

Оскаженілого собаку зуміла відтягнути від хлопчика лише його власниця, коли почула крики. Дитина лежала у калюжі крові з відкритим переломом.

" В хлопця численні укушені рани та відкритий перелом плечової кістки. Зараз перебуває в лікарні Черкас. Власниця тварини живе неподалік від місця, де стався інцидент. Ні вольєра, ні чогось іншого в неї немає. Тримає в сараї або в будинку. Коли виходить на вулицю, вони біля неї гуляють. Запевняє, що пильнує їх. Дивується, чому собаки напали на дитину", - розповідає Тетяна Савонік.

Хлопчика з Катеринопільської лікарні перевели до Черкас. Він втратив багато крові, але його стан вдалося стабілізувати.

Власницю стаффів можуть притягнути до адмінвідповідальності. Окрім цього тварин у жінки можуть вилучити.

Нагадаємо, що в Ізюмі Харківської області у жінк конфіскували бійцівського собаку. Той постійно вибігав на вулицю і нападав на людей.

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