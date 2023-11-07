"Ви – агент Кремля": Усик присвятив Фаріон вірша після її закидів військовим – відео

Український боксер Олександр Усик написав вірш-звернення для філологині Ірини Фаріон у відповідь на її закиди військовим, які спілкуються російською мовою.

Перед декламуванням рядків, Усик звернувся до Фаріон зі словами: "Вірш присвячується Ірині Фаріон. Дивіться, Ірочко, я одягнений – усе, як ви любите".

Текст – мова оригіналу

Фарион свой рот открыла и полезло из рота,

мусор видит эта дива, поливает не щадя:

"Если бы я была у власти, всех бы научила я,

как вести себя, как думать, как вам жить сказала бы я".

Дорогая вы Ирина, сколько погубили душ?

Сколько написали писем вы в контору красных груш?

В молодости вы активно представляли КПСС,

а сейчас кричите громко, что враги все это, стресс.

Вы – агент Кремля уж точно, тут и к бабке не ходи.

Я желаю вам досрочно – счастья, радости, любви.

Після прочитання вірша Олександр Усик також звернувся до захисників України.

"Всім хлопцям, які боронять нашу Україну, неймовірна повага. Слава Україні!", - сказав він.

Нагадаємо, Ірина Фаріон звинуватила військових у тому, що вони спілкуються російською мовою. Вона, зокрема заявила, що "не може назвати" українцями "азовців", які не говорять українською мовою (відео).

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