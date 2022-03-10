"Ви будете так само відповідати": Зеленський звернувся до пропагандистів РФ та пригрозив конфіскацією майна в Європі

"Ви будете так само відповідати": Зеленський звернувся до пропагандистів РФ та пригрозив конфіскацією майна в Європі

Президент зауважив, що незабаром пропагандисти відчують ненависть з боку росіян, яких вони багато років поспіль обманювали, підсовуючи їм фейки про Україну.

Триває 15 доба героїчної боротьби українського народу проти російських окупантів. У своєму щоденному зверненні президент України Володимир Зеленський згадав обстріл дитячої лікарні та пологового будинку у Маріуполі.

Він зауважив, що на російських каналах про цю подію повністю збрехали.

"Росіянам збрехали, що там засіли якісь націоналісти на якихось позиціях. Вони брешуть впевнено, як і завжди. Воєнні злочини неможливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати, ви будете так само відповідати, як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирне населення", - сказав Зеленський.

Він додав, що українська влада зробить усе, щоб знайти власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб у Європі та зробить усе, щоб її конфіскували, а також щоб усі вони були притягнені до відповідальності у скоєнні воєнних злочинів.

Президент зауважив, що незабаром пропагандисти відчують ненависть з боку росіян, яких вони багато років поспіль обманювали, підсовуючи їм фейки про Україну.

Так, вчора, 9 березня, ворог обстріляв пологовий будинок та дитячу лікарню у Маріуполі. Внаслідок терористичного бомбардування російськими загарбниками дитячої лікарні в Маріуполі загинули троє людей, серед них одна дитина - дівчинка.

Нагадаємо, що голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що для зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним потрібна необхідність, для якої треба провести підготовчу роботу.