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"Ви думаєте, що ви там за**алися": військовий емоційно звернувся до "втомлених війною" українців

"Ви думаєте, що ви там за**алися": військовий емоційно звернувся до "втомлених війною" українців

Війна в Україні / Фото: Associated Press

Військовий емоційно звернувся до українців.

Командир підрозділу К2 54-ї ОМБр Кирило Верес звернувся до українців у тилу, які "втомились від війни". Він закликав звернути увагу на військових, які на фронті та наголосив, що у тилу все спокійно. 

Відео на своєму телеграм-каналі опублікував голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. 

Український захисник наголосив, що цивільні у тилу живуть відносно спокійним життям, тоді як на фронті все набагато складніше. 

"Комбат К2. Записуємо мотивуюче відео. Перше - передаю усім вітання. А по-друге, якщо ви думаєте, що ви там за**алися, то подивіться у мої очі. Оце я за**ався, а у вас ще там курорт і можна відпочити. Так що всіх вітаю, тільки вперед", - сказав військовий. 

Кирило Верес / © скриншот з відео
Кирило Верес / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, молодший лейтенант НГУ "Азов" Владислав Дутчак на позивний "Доцент" розповів про шокувальну реакцію чоловіків, коли він прийшов у формі до одного із київських спортзалів. 

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