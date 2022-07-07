"Ви - герой, якого всі люблять": Джонсон, який оголосив про свою відставку, провів розмову із Зеленським

Після заяви про відставку з посади прем'єра Британії Борис Джонсон провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським.

У своїй розмові, британський політик запевнив, що Лондон продовжуватиме надавати життєво важливу оборонну допомогу "стільки, скільки буде потрібно".

Про це йдеться у пресрелізі за підсумками телефонної розмови, опублікованій на сайті британського уряду.

Відповідно до повідомлення, поки ще п рем’єр-міністр у розмові із Зеленський підтвердив непохитну підтримку Сполученим Королівством України. Прем'єр-міністр додав, що продовжить співпрацювати з партнерами, щоб спробувати припинити зернову блокаду найближчими тижнями.

"Він подякував президенту Зеленському за все, що він робить для свободи, за дружбу та доброту українського народу. Президент Зеленський подякував прем’єр-міністру за рішучі дії щодо України та зазначив, що український народ вдячний Великій Британії за зусилля", - сказано у заяві.

У кінці розмови прем’єр-міністр похвалив Зеленського, сказавши: "Ви - герой, якого всі люблять".

У пресслужба Офісу президента України зауважили, Зеленський висловив прем’єр-міністру щиру подяку за "рішучу та безкомпромісну підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної російської агресії, а також за лідерство у відстоюванні інтересів України на міжнародній арені".

"Усі ми із сумом сприйняли цю новину. Не лише я, а й усе українське суспільство, яке вам дуже симпатизує. Весь мій Офіс та всі українці вдячні вам за допомогу. Ми не сумніваємося, що підтримка Великої Британії збережеться, але ваше особисте лідерство й харизма робили її особливою", – наголосив Володимир Зеленський.

Окрім цього, глава держави розповів Джонсону про розвиток ситуації на фронті, а також було обговорено поточний стан і перспективи українсько-британської співпраці. Окрему увагу політики приділили питанням оборонної взаємодії та політичної підтримки України. Іншою ключовою темою перемовин було розблокування експорту збіжжя з українських портів.

Нагадаємо, 7 липня очільник британського уряду Борис Джонсон заявив, що ухвалив рішення піти у відставку з посади прем'єр-міністра та лідера Консервативної партії. Він буде виконувати обов'язки, поки не призначать нового лідера партії. Водночас Джонсон запевнив, що після його відставки підтримка України з боку Лондона не зменшиться.

Цьому передувала урядова криза, яка виникла на тлі скандалу з Крісом Пінчером, який відповідає за присутність у парламенті та голосування депутатів-консерваторів. Урядовці масово йдуть у відставку. За добу щонайменше 30 урядовців написали заяви про відставку.

Коментуючи відставку Бориса Джонсона з посади прем'єра, Зеленський назвав британського політика "справжнім другом України". Також глава держави впевнений, що відставка Джонсона не вплине на політику Бриатнії та подальшу підтримку України під час війни.

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