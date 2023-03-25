"Ви героїчно знищуєте ворога": Залужний привітав СБУ та показав видовищне відео

У суботу, 25 березня, головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний привітав Службу безпеки України з професійним святом.

На своїй сторінці у Мережі Залужний опублікував видовищне відео.

"Сьогодні у складі Сил оборони рука об руку із ЗСУ ви героїчно виконуєте не тільки оперативно-бойові, а й бойові завдання, знищуєте ворога і техніку на всіх рубежах", - йдеться дописі головнокомандувача.

За його словами, Служба безпеки України - це "потужна частина великої єдиної української армії, яка захищає національну державність".

"Завдяки вам - російська агентура, колабораціоністи, диверсанти та інші зрадники - отримують по заслугах. Безпека держави - це безпека всього народу", - додав Залужний.

Нагадаємо, у документальному проєкті Дмитра Комарова Валерій Залужний згадав початок війни. Він каже, що Україна була у складному становищі. Втім, наголошує, ЗСУ морально були готові вбивати російських окупантів.

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