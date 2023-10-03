"Ви краще допоможіть зброєю": у ЗСУ відповіли Воллесу на заклик посилити мобілізацію

Слова Бена Воллеса про те, що Україна "береже молодь", викликали неабиякий резонанс.
Україна сама вирішить, кого призивати на війну. Натомість партнерам краще допомогти нам зі зброєю.
Про це в ефірі телемарафону сказав голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.
"Кого призвати, ми вирішимо самі, а ви нам допоможіть більше зброєю, технічними засобами. А яку вікові категорію, ми вирішимо більш самі з урахуванням наших соціальних зрізів, наших можливостей потенційних. І це знає насправді найкраще наша Ставка головнокомандувача, Генеральний штаб", – підкреслив він.
Сьогодні воюють усі вікові категорії
Наразі розглядається законопроєкт про те, щоб скоротити вік військовозобов’язаних з 25 років, але президент його ще не підписав. Тимочко впевнений, що в нього є для цього причини й мотиви.
Як наголошує голова ради резервістів, ми маємо враховувати той момент, що генофонд в будь-якому випадку потрібно зберігати.
"З іншого боку, якщо на це оглядатися, то можна втратити цілу державу. Вікові категорії в нас воюють абсолютно всі ті, хто добровільно прийшли – і в 19, і в 20 років, за згодою батьків", – підсумував Іван Тимочко.
Нагадаємо, ексміністр оборони Британії Бен Воллес порадив президенту України Володимиру Зеленському переоцінити масштаби мобілізації в державі, поки в Росії потай мобілізують усю країну.
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