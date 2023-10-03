"Ви краще допоможіть зброєю": у ЗСУ відповіли Воллесу на заклик посилити мобілізацію

Україна сама вирішить, кого призивати на війну. Натомість партнерам краще допомогти нам зі зброєю.

Про це в ефірі телемарафону сказав голова ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко.

"Кого призвати, ми вирішимо самі, а ви нам допоможіть більше зброєю, технічними засобами. А яку вікові категорію, ми вирішимо більш самі з урахуванням наших соціальних зрізів, наших можливостей потенційних. І це знає насправді найкраще наша Ставка головнокомандувача, Генеральний штаб", – підкреслив він.

Сьогодні воюють усі вікові категорії

Наразі розглядається законопроєкт про те, щоб скоротити вік військовозобов’язаних з 25 років, але президент його ще не підписав. Тимочко впевнений, що в нього є для цього причини й мотиви.

Як наголошує голова ради резервістів, ми маємо враховувати той момент, що генофонд в будь-якому випадку потрібно зберігати.

"З іншого боку, якщо на це оглядатися, то можна втратити цілу державу. Вікові категорії в нас воюють абсолютно всі ті, хто добровільно прийшли – і в 19, і в 20 років, за згодою батьків", – підсумував Іван Тимочко.

Нагадаємо, ексміністр оборони Британії Бен Воллес порадив президенту України Володимиру Зеленському переоцінити масштаби мобілізації в державі, поки в Росії потай мобілізують усю країну.

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