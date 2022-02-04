"Ви лякаєте людей": в Одесі охоронець вигнав з магазину дівчину з ДЦП (відео)

"Ви лякаєте людей": в Одесі охоронець вигнав з магазину дівчину з ДЦП (відео)

Дівчину попросили прийти до ТЦ з батьками.

В Одесі охоронець вигнав із торгового центру на вул. Грецькій дівчину з ДЦП. Вона попросила пояснити, чому.

Про це свідчить відео, яке оприлюднив місцевий Телерам-канал.

На відео видно, як дівчина запитала у охоронця, чому він вивів її з магазину. Він відповідає, що вона нібито "лякає людей". Охоронець пропонує їй прийти до магазину з батьками. У відповідь дівчина запитує, де написано, що вона має відвідувати магазин із батьками: "У вас є такий документ?"

"Розумієте, ви лякаєте людей, люди не розуміють, що ви хочете. Навіть я не розумію, що ви хочете. Люди попросили, щоб ви не заважали", - каже охоронець. Потім охоронець сказав, що його попросила вивести дівчину з приміщення продавчиня.

Нагадаємо, у Житомирі чоловік влаштував дебош у салоні тролейбуса після того, як його попросили вдягнути маску. Він виштовхав водійку із кабіни та намагався завести громадський транспорт, натискаючи на кнопки на пульті управління.

А в Одесі покупець відмовився дотримуватися карантинних норм в супермаркеті і влаштував скандал.

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