"Ви мене надихаєте": Шварценеггер зустрівся в США з групою KALUSH Orchestra (яскраве фото)

Арнольд Шварценеггер, який неодноразово висловлювався про необхідність припинення російської агресії та підтримував Україну, зустрівся в США з групою KALUSH Orchestra.

Переможці “Євробачення-2022” група KALUSH Orchestra зустрілися в США із голлівудським актором Арнольдом Шварценеггером.

Відповідний знімок Шварценеггер оприлюднив на своїй сторінці в соцмережі.

Також читайте Російські окупанти вночі обстріляли Краматорськ

Голлівудським актор Арнольд Шварценеггер зустрівся в США з переможцями цьогорічного “Євробачення” - українською реп-групою KALUSH Orchestra. На фотознімку він стоїть в рожевій панамі разом з командою та лідером гурту Олегом Пасюком. Вірогідно, знімок зробили біля вілли Шварценеггера.

"Це було фантастично - зустріти Kalush Orchestra, чемпіонів "Євробачення" від України. Ви мене надихаєте", - написав Шварценеггер в соцмережі.

Зазначимо, що зараз KALUSH Orchestra проводить гастрольний тур по США та Канаді. Після чого відправляться з концертами до Німеччині.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили ворожі атаки на 7 ділянках на Донбасі, а поранених окупантів сотнями звозять у лікарні Голубівки.

Читайте також: