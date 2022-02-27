"Ви - мої герої. Я пишаюсь своїми людьми": Андрій Шевченко висловив підтримку українцям

"Ви - мої герої. Я пишаюсь своїми людьми": Андрій Шевченко висловив підтримку українцям

Він сказав, що робить все від нього залежне, щоб підтримати і надати допомогу.

Відомий український футболіст Андрій Шевченко висловив свою підтримку українцям, які боронять рідну йому землю.

Хоча сам він не в Україні, але переймається, за ситуацію тут, адже в Україні його найрідніші.

"Я в Лондоні , але моя мама,мої рідні рідні, мій народ, всі в Києві. І я дуже хвилююсь. Хочу подякувати армії, Зеленському, людям, як боронять землю. Ви - мої герої. Я пишаюсь своїми людьми!", - сказав в ефірі ТСН Шевченко.

Він поділився, що робить все від нього залежне, щоб підтримати і надати допомогу. "Ми спілкуємось на політичному рівні, проводимо акції, щоб допомогти українцям", - додав він.