Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Ви - мої герої. Я пишаюсь своїми людьми": Андрій Шевченко висловив підтримку українцям

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Ви - мої герої. Я пишаюсь своїми людьми": Андрій Шевченко висловив підтримку українцям

Associated Press

Він сказав, що робить все від нього залежне, щоб підтримати і надати допомогу.

Відомий український футболіст Андрій Шевченко висловив свою підтримку українцям, які боронять рідну йому землю. 

Хоча сам він не в Україні, але переймається, за ситуацію тут, адже в Україні його найрідніші. 

"Я в Лондоні , але моя мама,мої рідні рідні, мій народ, всі в Києві. І я дуже хвилююсь. Хочу подякувати армії, Зеленському, людям, як боронять землю. Ви - мої герої. Я пишаюсь своїми людьми!", - сказав в ефірі ТСН Шевченко. 

Він поділився, що робить все від нього залежне, щоб підтримати і надати допомогу. "Ми спілкуємось на політичному рівні, проводимо акції, щоб допомогти українцям", - додав він.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація