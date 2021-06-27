"Ви – надія і майбутнє нашої країни": Зеленський привітав українців з Днем молоді

"Ви – надія і майбутнє нашої країни": Зеленський привітав українців з Днем молоді

Разом з привітанням в Instagram він виклав світлину, на якій робить селфі з молодими людьми.

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Днем молоді.

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Відповідне привітання він 27 червня написав на своїй сторінці в Instagram.

"Вільні, амбітні, розумні – це все про сучасну українську молодь. Ви впевнено рухаєтесь до своєї мети й легко долаєте будь-які труднощі. Нехай так буде завжди! Ви – надія і майбутнє нашої країни. Зі святом! З Днем молоді!", - написав глава держави.

Варто зазначити, що День молоді відзначається в Україні щорічно в останню неділю червня відповідно до указу президента від 22 червня 1994 року "Про День молоді". Свято було встановлено "на підтримку ініціативи молодіжних об’єднань і організацій України".

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