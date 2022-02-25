"Ви нас почули": Зеленський звернувся до тих, хто вийшов на протести у Росії

"Ви нас почули": Зеленський звернувся до тих, хто вийшов на протести у Росії

Президент наголосив, ситуація нагадує 41-й рік.

Зранку 25 лютого президент Володимир Зеленський звернувся до українців, а також і до росіян.

Відеозвернення глави держави з'явилося у його "Телеграмі".

Зеленський подякував тим громадянам, хто вийшов напередодні на протести проти дій злочинної влади у росіських містах.

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"Громадянам Російської Федерації, котрі виходять на протести, - ми вас бачимо. А це означає, що ви нас почули. Це означає, що ви нам вірите. Боріться за нас. Боріться проти війни", - закликав він.

Президент наголосив, що вночі російські війська уже почали бомбити житлові квартали. За його словами, усе це нагадує 1941 рік: "Авіація ворога підло діє над житловими кварталами, зокрема в столиці. Жахливі вибухи у вранішньому небі над Києвом. Бомбардування. Влучення у житловий будинок. Пожежа".

Як повідомялялося, на світанку 25 лютого в Дарницькому районі столиці пролунали два потужні вибухи. Уламки ракети, яку збив Українська ППО, потрапили в житлову багатоповерхівку, після чого почалася пожежа. В результаті інциденту постраждали щонайменше три людини.