"Ви не берете автомата в руки": волонтерка і нардеп посперечалися щодо виходу на кордони 1991 року

Коли Яременко говорив, що Україна має зробити національною ідеєю вихід на кордони 1991 року, волонтерка відповіла, що він сам не воює.

Під час обговорення теми національної ідеї України в ефірі "Суспільного" між волонтеркою та керівницею центру підтримки аеророзвідки Марією Берлінською та нардепом Богданом Яременко сталась суперечка.

Яременко заявив, що національною ідеєю України має стати відновлення кордонів 1991 року. Така заява обурила військовослужбовицю.

"Ви не берете автомата в руки, щоб відновлювати кордони. Ви не розумієте, що станом на сьогодні кордони 1991 року відновити майже неможливо", – каже Берлінська.

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На її думку, зараз національною ідеєю має бути збереження життя військових, а не вихід на межі 1991 року.

Своєю чергою, Яременко заперечив, що національна ідея може втілюватися "роками, десятиліттями й не обов’язково за наших життів".

Коментуючи загрозу нового наступу РФ, Берлінська зауважила:

"Справа в тому, що нам зараз потрібно сконцентруватися. Щоб ті, хто проспали цю оборону (до наступу РФ. – Ред.), понесли відповідальність. Щоб ексміністри оборони чи ексміністри техпрому, чи ексдепутати йшли і служили".

Також сперечаючись, Яременко звинуватив Берлінську в тому, що вона начебто несе відповідальність за трагедію у Чернігові 19 серпня 2023 року. На що волонтерка нагадала нардепу про скандал, в який він "влип" на початку своєї каденції, коли просто у залі засідань парламенту листувався з повією.

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